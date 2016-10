Nekaj dni za krepitev družinskih vezi. Sodeluj in osvoji družinski oddih!

V termah Sava Hotels& Resorts (Terme 3000, Terme Ptuj, Terme Banovci, Terme Lendava, Zdravilišče Radenci) posebno pozornost namenjajo družinskim počitnicam, ki omogočajo nekaj skupnih dni za krepitev družinskih vezi. Kaj vse pripravljajo za krompirjeve počitnice, kaj vas pričakuje v vodnih parkih, kjer je veselo in razigrano prav vse leto, v družbi pravljičnih junakov in razigranih animatorjev, s čim vse vas bodo navduševali v restavracijah in kaj ponuja okolica term v jesenskem času, preverite na www.nasvetzadobroseimet.si.

Terme, ki poslušajo družine

Da bo #caszanas čim bolje izkoriščen, so v termah Sava Hotels & Resorts k sodelovanju povabili družinske blogerje in strokovnjake s področju zdravja, zdrave prehrane in vzgoje. Skupaj ustvarjajo trenutke, ki bodo družinam na obraz narisali še večji nasmeh kot ga dopust pri njih že sam po sebi.

Družinski blogerji, ki s termami ustvarjajo še lepše družinske počitniške trenutke: Anja Oman (Mamina Maza), Jure Marolt (Ljubki nesmisel), Daniela Č. Sluga (Mami na off) in Nina Držaj (Z ljubeznijo, mama)

Razmišljanje o družinskih počitnicah: Jure Marolt, LJUBKI NESMISEL

»To je bil prvi skupni oddih za našo mlado družinico in presegel je vsa naša pričakovanja. Vtisi in dogodki iz Term 3000 so še vedno prijetno živi v naših spočitih glavah. Odlična in raznovrstna hrana, številne vodne vragolije, prijazno osebje in prelepo Prekmurje. Čas za nas v praksi je bil sila slasten. In nič ni lepšega kot soustvarjati počitnice, ki so čisto po meri razigranih družin. Ker si jih zaslužimo!«

Preverite tudi, kako so se imeli družinski blogerji na delovnem vikendu v Termah 3000, in povejte, kaj je za vas popoln družinski oddih. S kančkom sreče lahko osvojite krompirjeve počitnice v termah Sava Hotels & Resorts.