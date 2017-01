Nega pasjih tačk

Blazinice so občutljive za vročino in mraz. Foto: Anja Paternost

Predstavljajte si, da bi ljudje v vseh vremenskih razmerah morali hoditi bosi. Še čevlje moramo menjati precej pogosto, čeprav povprečno dnevno naredimo manj korakov kot naš kuža na sprehodu.



Dlaka



Psi so različno porasli z dlako po telesu in tudi po tačkah. Dolgodlaki potrebujejo več nege kot kratkodlaki. Praviloma po sprehodu tačke vedno obrišemo in preverimo, ali je med dlako kakšen tujek, klas trave, vejica... Dolgodlakim psom dlaka zelo hitro raste tudi med prsti, zato je potrebno striženje, sicer se lahko zavozla, koža pod vozli pa se hitreje vname. Psom, ki imajo veliko dlake med blazinicami, na stanovanjskih površinah, kot je parket, drsi, poleg tega pa na snegu nastajajo snežne kepe, ki jih ovirajo pri hoji. Če ste nevešči striženja, lahko psa odpeljete k frizerju, sicer pa je to opravilo precej preprosto: spodaj odstrižete vso dlako, ki gleda čez blazinice, zgoraj pa vse, kar je daljše od krempljev. Tako boste ohranili obliko.

Kremplje, dlako in blazinice moramo negovati vse leto, saj so to edini »čevlji«, ki jih psi imajo vse svoje življenje.

Kremplji



Tudi za kremplje je treba redno skrbeti, moramo pa jih znati negovati. Napotke o striženju lahko dobimo od vzreditelja, pasjega frizerja ali veterinarja. Že mladička poskušamo navaditi na striženje. Veliko psov se namreč tega v veterinarskih ambulantah zelo boji. Pri neobarvanih, torej belih krempljih, se rožnati del, kjer je krvna žilica, zelo lepo vidi. Krempelj odstrižemo malo stran od rožnatega dela, proti konici, pod kotom 45 stopinj glede na podlago. Ne pozabimo na kremplje prvih prstov, ki so nekoliko višje na nogi in se zato sploh ne obrabljajo. Pri temno obarvanih strižemo po malem, vedno najprej malo uščipnemo, in če psa ne boli, lahko odstrižemo. Kremplje je treba striči redno, saj tako preprečujemo, da krvna žilica raste vedno dlje. Določena bolezenska stanja so povezana s hitrejšo rastjo krempljev, zato bodimo pri teh psih še posebno pozorni, da strižemo pravočasno. Predolgi kremplji se lahko obrnejo navznoter v blazinico, kar je zelo boleče, takšni potrebujejo veterinarsko oskrbo. Ne strižemo z navadnimi škarjicami, ampak s škarjami, ki so namenjene prav temu. Za vsak primer si v trgovini za male živali lahko kupimo tudi prašek, ki zaustavlja krvavitev, če se zgodi, da postrižemo preveč. Če striženja nismo vešči, psa raje redno vodimo k frizerju ali veterinarju. Pri brušenju krempljev pomaga hoja po asfaltu.



Blazinice



Blazinice sestavlja močno poroženelo tkivo kože, ki med hojo blaži udarce in omogoča lažje premikanje po zahtevnejših terenih. Poleti in pozimi, ob ekstremnih razmerah, so občutljive za vročino in mraz. Poleti vroč asfalt zelo peče, zato se mu poskušajmo izogniti. Ker pozimi skorajda ne moremo mimo soljenih cest, poskrbimo, da bomo po vsakem sprehodu tačke temeljito umili z mlačno vodo. Če zelo razpokajo, jih namažemo z vazelinom oziroma drugimi emulzijami, ki jih dobimo v specializirani trgovini za male živali ali običajni lekarni. Po mazanju psička vsaj za 20 minut poskusimo zamotiti, da si ne poliže vsega, kar smo nanesli. Začasno mu lahko obujemo nogavičke. Pri zelo občutljivih lahko uporabimo tudi pasje čevlje, ki so sicer namenjeni hoji v visokogorskem svetu.

Tipi škarjic za striženje krempljev. Foto: Anja Paternost

Težave



Naj omenimo še izpuščaje in gnojne bulice, ki lahko nastanejo zaradi tujka, ki se ujame med dlako, ali pa zaradi prevelike namnožitve glivic. Če opaženo ignoriramo, se lahko vnetje širi, to pa povzroči šepanje, bolečino, psi se večinoma hočejo lizati na omenjenih mestih. Vedno kadar opazimo spremembe, se napotimo k veterinarju.

Negujte jih Na tačkah je več posameznih delov, ki jih moramo negovati. Dolžina krempljev, dlaka med prsti in nagnjenost k alergijam so sicer pogosto pasemsko pogojeni, vsem pa je skupno, da se moramo posvetiti dlaki med prsti in blazinicami, krempljem, negi blazinic in vnetjem ali izpuščajem, ki se lahko pojavijo na koži.

* Anja Paternost je dr. vet. med. iz Veterinarske ambulante Jang