Ne spuščajte jih v naravo

Mnogo ljudi, ki si zaradi časovne stiske ne morejo omisliti psa, pa bi v svojem domu vseeno imeli živo bitje, razmišlja o nakupu želve. Te so res zanimive, vendar je treba vedeti, da živijo zelo dolgo, najmanj 20 let, pogosto še dlje, nekatere tudi 50 let in več. To moramo upoštevati, saj se je že prevečkrat zgodilo, da so sprva navdušeni lastniki živali preprosto spustili v naravo. To seveda ni prav, saj imamo po domovih tujerodne želve, ki z izpustom v naravo ogrožajo našo edino vrsto avtohtone želve – močvirsko sklednico.

V naravo spuščene tujerodne želve ogrožajo našo močvirsko sklednico.

Pred nakupom se je treba pozanimati, kakšno velikost doseže posamezna želva, da pozneje ne bo presenečenj, kakšen prostor potrebuje in s čim se prehranjuje. Pri nas je ponudba kar pestra, a kupimo le žival, ki je videti zdrava, živahna in se odziva na dotike. Dobiti je mogoče številne vodne (rumenovratke, zemljevidarke, ki poleti nadvse uživajo v vrtnem ribniku) in kopenske želve (grška), ki jim poleti omogočimo nekaj svežega zraka in sonca – a jim naredimo oboro, da ne pobegnejo. Odrasle kopenske želve pozimi potrebujejo zimsko spanje.