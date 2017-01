Ne človeški hrani

Med hišne ljubljenčke štejemo številne živali, njihova prehrana pa se bistveno razlikuje od človeške. Svojo ljubezen jim pogosto izkazujemo tudi z grižljaji svoje hrane, ki pa lahko pri različnih vrstah povzroči različno hude reakcije oziroma bolezenska stanja, ki lahko resno ogrozijo njihovo življenje. Poleg nevarnosti resnih zdravstvenih motenj čezmerno dajanje takšnih priboljškov vodi v izbirčnost živali in zavračanje zanje primerne hrane. Človeška je namreč običajno bolj mastna, kot je za živali primerno, vsebuje preveč ogljikovih hidratov in je največkrat tudi izdatno začinjena, kar še dodatno pripomore k všečnosti za živali.



Psi



Najpogosteje so tovrstnih priboljškov deležni psi, ki so običajno tudi precej tolerantni za takšne pregrehe. Vseeno pa lahko čezmerno ali prepogosto hranjenje s človeško hrano oziroma z ostanki povzroči težave, zaradi katerih naš kosmatinec potrebuje veterinarsko pomoč. Najpogostejša posledica takih prekrškov je blaga driska. Lahko pa se pojavita tudi bruhanje z močno krvavo drisko ter okrepljeno peristaltiko in celo vnetje trebušne slinavke, ki je za našega ljubljenčka lahko smrtno nevarno kljub zgodnji veterinarski pomoči.



V nasprotju s splošnim prepričanjem med neprimerne priboljške za pse spadajo tudi kuhane ali pečene kosti, saj so, ko so toplotno obdelane, krhke in drobljive, kot take pa lahko povzročijo poškodbo prebavnega sistema, zaradi katere je včasih nujno operativno zdravljenje. Pogost zaplet čezmernega uživanja kosti pa je boleče zaprtje.



Mačke



Mačke s svojo izbirčnostjo pogosto kravžljajo živce svojim lastnikom, ki bi za ješčnost svoje muce naredili marsikaj. Tako se pogosto zatečemo k hranjenju mačk s surovim ali kuhanim mesom, predvsem jetrci, ki so sicer zanje vabljivega okusa, a v pretiranih količinah in hranjenju izključno z njimi povzročajo čezmeren vnos in toksikozo vitamina A. Tudi mačke pa lahko, podobno kot psi, zaradi neprimerne prehrane trpijo za vrsto prebavnih težav, in v večini primerov potrebujejo čimprejšnji obisk veterinarja.



Ne samo prebava



Neprimerna hrana in priboljški so lahko vzrok tudi številnih drugih težav, ne samo prebavnih. Občutljivejši lahko razvijejo kožne težave kot odgovor na preobčutljivost za določene prehrambne sestavine, pomembna posledica čezmernega hranjenja z bogato človeško hrano pa je zagotovo prevelika teža, ki ravno tako kot pri ljudeh povzroča številne težave in bolezni.



Kunci, morski prašički



V ambulanti nas zaradi neprimernih priboljškov pogosto obiščejo tudi manjši, puhasti ljubljenčki. Kunci, morski prašički in drugi mali glodavci se zelo radi posladkajo z rezino sadja ali suho krušno skorjico, še posebno pa jim tekne sladko suho sadje. Sveže sadje je v majhnih količinah sicer povsem sprejemljiv občasen priboljšek za kunce in male glodavce, v večjih količinah pa tako sveže kot suho sadje kot tudi krušni izdelki močno povečajo vnos ogljikovih hidratov, zaradi katerih se v procesu prebave naših rastlinojedih ljubljenčkov sproščajo hlapne maščobne kisline, ki v večjih količinah delujejo zaviralno na peristaltiko. Upočasnjena prebava tako hitro povzroči napihnjenost, ki je predvsem za kunce in morske prašičke brez zdravljenja smrtna. Poleg težav s prebavo pa čezmerni sladki priboljški vodijo v debelost, katere posledica je slabša okretnost, ki povzroča vrsto nadaljnjih težav.



Nevarni prazniki



Težave zaradi neprimerne prehrane so eden najpogostejših razlogov za obisk veterinarja, še pogosteje pa se v ambulanti z njimi srečujemo v prazničnem času, ko običajno preživimo več časa z našimi najdražjimi. Zato, preden nas izpod mize prepričajo ljubke lačne očke, pomislimo, da lahko vsak priboljšek z mize našemu ljubljenčku povzroči nelagodje in morebitne resne zdravstvene težave.

Izkazovanje naklonjenosti



Da jih imamo najraje, jim raje pokažimo z božanjem, ljubkovanjem, igranjem, ne s hrano. Če pa že želimo dati priboljšek, naj bo ta narejen prav zanje (pester izbor imajo v trgovinah za male živali), lahko tudi po posebnem receptu v domači kuhinji. Svoje ljubljenčke radi razvajamo s številnimi priboljški, med katerimi so pogosto tudi dobrote z našega krožnika.