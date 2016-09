Nazaj v naravo za razvajene milijonarje

Kampirajo v šotorih, prikolicah in avtodomih in se počutijo svobodne. Pri čemer to nujno ne pomeni špartanske vzdržnosti, kje pa, tisti, ki ne morejo brez hotelskega udobja in imajo povrhu nazarensko debelo denarnico, si lahko privoščijo skoraj nepredstavljiv luksuz.

Proizvajalci avtodomov gredo pri udobju in razkošnosti prek vseh meja. Med petimi najbolj luksuznimi bi samo eden denarnico osušil za manj kot milijon evrov. To je predelani avtobus letnik 2014, country coach prevost, ki si ga ljubitelji prostranih cest in narave lahko omislijo za slabih 900.000 evrov. Prilagojen je za avanturiste in vožnjo po neurejenem terenu. Funkcionalno zunanjo eleganco zaključuje aerodinamično ohišje iz nerjavečega jekla. Tla v notranjosti so preplastena s keramičnimi ploščicami, stene in pohištvo pa so iz cedrinega lesa. Velika spalnica je okrašena s kvarčnim steklom in pohodno omaro, kopalnica je ločena od sanitarij. Za zabavo je poskrbljeno z vrhunskim multimedijskim centrom.



Sto tisočakov čez milijonček je treba odšteti za foretravel IH-45 luxury motor coacha, ki se ponaša z dolgo tradicijo izdelovanja mobilnih domov in je morda še najbolj podoben tistim, ki jih srečujemo po istrskih kampih, le da je za odtenek večji. Oblikovno je povsem unikaten, še posebno t. i. travelride šasija, ki med vožnjo oponaša konstrukcijo letala. Zaradi tega se vibracije med vožnjo prenašajo s prostora pod tlemi prek tal, zidov in strehe, kar poskrbi za zmanjšanje hrupa med vožnjo na najnižjo raven. Elektrike na kampiranju, če se temu še lahko tako reče, ne bo zmanjkalo, za kar skrbi 24.000-kilovatni generator. Tudi prostora je obilo, saj se pri strani avtodoma s pritiskom na gumb izvlečeta spalnica in kopalnica, ki ima veliko kopalno kad, za intimo pa skrbijo električno gnana steklena drsna vrata.



Bronasto medaljo je odnesla skoraj štiri metre visoka brezčasna klasika prevost H3-45 VIP. Karoserija je iz kompozitnih vlaken, s katerimi so zmanjšali težo in povečali trdnost. Tla so okrašena z bleščečim lesom, dnevni prostor pa je opremljen z velikimi udobnimi zofami in stoli, mize in odlagalne površine so iz marmorja. Cena: 1,4 milijona evrov.



Čeprav bi za drugouvrščenega featherlite vantare platinum plusa na videz težko odšteli 2,2 milijona evrov, pa se pravo presenečenje skriva pod bivalnimi prostori. Tam je namreč garaža za športni kabriolet, kar daje lahkokategorniku drugo ime – avtoavtodom. Vaš športnik bo na varnem, pa tudi za novodobne tabornike je poskrbljeno. Unikatno izdelane skulpture in ornamenti s kristali swarovski se bleščijo s stropa. Marmorne stopnice vodijo v kabino, kjer voznika in kopilota pričakajo v najboljše italijansko usnje odeti sedeži, okrancljani z dragimi kamni.



Zmagovalec v kategoriji superluksuznih avtodomov je marchi mobile elemment palazzo, ki je videti, kot bi pripeljal iz Vojne zvezd. V palači se združujejo značilnosti iz pomorstva, letalstva in moto športov. Sprednje panoramsko okroglo okno je kot nekakšen okular, za njim pa udobje iz lesa ročno izrezljanih detajlov. LED-osvetlitev ponazarja občutek iz VIP-lože ekskluzivnega nočnega kluba. Dvonadstropnik ima na strehi še teraso za sončenje, ob tem skoraj ni treba omenjati, da se razširi na trojno velikost. Antični oblikovalski elementi zagotavljajo občutek glamuroznosti, kakršne so vajeni arabski šejki. Ki si tudi še najlažje privoščijo mobilno vilo za 2,660.000 evrov.