Naval na velikanko

Ferryland na Novi Fundlandiji, velikem otoku ob severovzhodni obali Severne Amerike in najbolj naseljenem delu kanadske province Nova Fundlandija in Labrador, se otepa gostov. Niti župan ne ve, kaj naj z vsemi turisti, ki neprenehoma prihajajo. Razlog za nenadno povečan obisk so velikanske ledene gore, ki sredi aprila plujejo prav mimo obale Ferrylanda. »Malo me je presenetil naval, ljudi očitno zanimajo te zadeve,« je dejal Adrian Kavanagh, ki se muči z namestitvijo turistov v kraju, za katerega so še pred dvema dnevoma vedeli le redki.



Z obale province Nova Fundlandija in Labrador je že leta mogoče opazovati velikanske ledene gore, ki so se odlomile na Arktiki in plujejo po morju, tisto območje si je zato prislužilo ime Dolina ledenih gora, letos pa je pravo senzacijo povzročila velikanka, ki se je zasidrala v neposredni bližini Ferrylanda. »Včasih se ledene gore zataknejo v zaledenelem morju in tako obstanejo do pozne pomladi ali zgodnjega poletja, tale velikan pa je, se zdi, nasedel in bo tu očitno ostal dlje,« je povedal župan in priznal, da doslej tako velike ledene gore še ni videl. V višino meri kar 46 metrov. »Mar ni to krasen kraj za fotografiranje?« še pravi župan in dodaja, da je v lepem dnevu mogoče videti pet ali šest gora v daljavi, večina jih spolzi mimo mesta.



Ferryland je edino mesto, ki se veseli globalnega segrevanja. »Slišali smo, da po Atlantskem oceanu pluje še veliko ledenih gora. Precej več kot v preteklih letih...« si mane roke neki krajevni poslovnež. Da je letos na območju, kjer plujejo ladje, več ledenih gora kot običajno, smo že pisali: našteli so jih okoli 616, lani jih je bilo v vsem letu 687.