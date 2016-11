Naredi si sam: hiša na kolesih

Zato se s to idejo ukvarja precejšen odstotek populacije, pač glede na finančne zmogljivosti in količino prostega časa. marsikdo, sploh ročno spretnejši, se spogledujejo še z mislijo o samograditeljstvu. Ideja je seksi za vsakega moškega mojstrovalca, tako z vidika izziva kot prihranka. A tudi ta zgodba ima precej pasti ...

Najprej izberimo osnovno vozilo: 99 odstotkov samogradenj temelji na predelavi komercialnega kombija v bivalnik, zato se omejimo na to. Poti je več. Če izberemo najpogosteje uporabljeno osnovo, denimo VW kombi, renault traffic, fiat ducato ali ford transit, nam karavaning kataloški specialisti, kot recimo Reimo, ponujajo tako rekoč vse v izvedbi KIT, in sestava avtodoma je skoraj tako preprosta kot sestava omare iz Ikee. Če predelava temelji na kolikor toliko mladem letniku osnovnega vozila in sledimo zgodbi specialistov, na koncu pa se sami trudimo še s homologacijo in vsem potrebnim certificiranjem (plin, itd.), se nam finance ne izidejo in je ceneje kupiti serijsko izdelano zadevo.



Druga možnost je uresničitev samozavestne ideje, da ste pravi mojster in je samogradnja za vas izziv. Sami načrtujete izdelavo, razporeditev in materiale. Lahko da ste resnično mojster, in potem kapo dol. Takih sicer ni veliko in tistim, ki so kos izzivu, da iz delavnice pride uporaben izdelek, ki ima dodano vrednost tudi na trgu, še enkrat kapo dol. Po navadi gre za profesionalne mizarje, ki so hkrati tudi »taužentkinstlerji«, in njihova prva samogradnja ni nikoli tudi zadnja, vsaka naslednja stvaritev iz njihovih rok pa je boljša. Težava nastane, ko potegnejo skupaj ves porabljen material in čas in ugotovijo, da niso konkurenčni v primerjavi z industrijsko konfekcijo. In tedaj izdelujejo avtodome zgolj in samo še po meri, ko zahteven kupec ne najde sebi ustreznega, pa je za ekskluzivnost pripravljen preplačati.



A je to



Tretja možnost je žal največkrat videna: zanesenjak kupi ugodno osnovno vozilo, kar v praksi pomeni odslužen kombi s 500.000 prevoženimi kilometri, in se loti samogradnje. Ker so lahka komercialna vozila namenjena hitremu obratu, po navadi niso protikorozijsko cinkana in so v zrelih letih precej bolj nagnjena k rjavenju kot osebni avti. Svoje naredi še samograditelj, ki nažoka izolacijo tja, kamor mu jo pač uspe, med notranjo iverko in zunanji pleh, nikoli pa še ni slišal za toplotne mostove in s temi povezano kondenzacijo... In zadeva se po dveh letih razcveti kot spomladanski teloh, popravilo pa je skoraj nemogoče brez požara ob varjenju.



Ker je stvar delana brez načrtovanja in ker postane iverka na kvadratni meter zelo draga, ko je pravilno odrezana šele v tretjem poskusu, je po navadi notranjost take predelave skrpucalo. In zato brez vrednosti na trgu, kaj šele dodane vrednosti. In potem si ponosni samograditelj zatiska oči in prepričuje samega sebe ter svojo ubogo družino, da je to to, in se s tistim vozijo na hrvaško obalo. Dokler ne dozori in odproda ropotijo. Hec je, da vsa ta skrpucala najdejo kupca, kajti ideja avtodomarske svobode očitno tako zelo privlači, in vedno se najdejo novi vstopni igralci.



Primeri



Četrta opcija je rahla predelava vašega kombija s ciljem, da kolikor toliko naravnost spite s stegnjenimi nogami in izvlečete originalne sedeže, skonstruirate podnožje, kupite osnovne deske in ste srečni, da imate avtodom. Ja, pa šipe si zatemnite in tendo si namontirate. Dokler vam zgodba zadostuje za poletni čas in dokler gostujete v avtokampih, je to odlična rešitev! Težava bo nastala, ko v kombi horizontalno nikakor ne boste več stlačili otrok in ko boste začeli razmišljati o ogrevanju notranjosti. Polagam vam na srce – ne počnite tega s kitajskim kaloriferjem! Ima pa rešitev za vas že prej omenjeni Reimo (ali podobni ponudniki).



Nekaj zgodb iz samograditeljskega življenja:



• Zaresen mojster je iz poslovno opuščenega renault masterja, ki je bil tako rekoč že za avtoodpad, naredil odlično samogradnjo, ki je bila vstopnica v svet avtodomarstva vsaj petih ekip (družin in družb). Ko sem ga kupil, mi je dejal, da mi prodaja nadgradnjo, kombi pa šenka. Je že vedel zakaj, kajti na mehaniki je bilo treba menjati vse... In da se zgodba res ne konča, priča aktualni oglas iz leta 2016 (13 let po izdelavi), v katerem se ista nadgradnja, prenesena v boljšo in mlajšo osnovo, uporablja naprej. Mojster izdeluje custom avtodome še dandanes.



• Zagrizen amaterski motoristični dirkač je hkrati tudi spodoben popotnik in družinski oče; trg ni imel ustreznega odgovora na njegove specifične zahteve, pa je iz novega XXL kombija nastala zelo spodobna samogradnja. Držal se je načela le čevlje sodi naj Kopitar in sam izdelal zgolj svoj strokovni del, preostalo pa prepustil profesionalcu. Pod črto je zadeva stala več kot nov industrializiran avtodom, izdelek pa je vrhunski.



• Mlad nadobuden fantič je za prvih nekaj plač kupil skrpucalo iz tretje opcije (glej zgoraj). In se mučil. In stvar dodeloval in popravljal in nadgrajeval. Potem ga je srečala pamet, vse skupaj je prodal naslednji žrtvi in se zaobljubil, da bo lastniški avtodomar, ko bo imel denar, sicer pa najemnik.



• Oče petih otrok preprosto ni našel ustrezne avtodomarske opcije. In je kupil rabljen tovornjak (zgolj s šasijo) in zgrabil bika za roge. Ta družina ima vilo na kolesih, ne hiše. In funkcionira, poleti in pozimi.



• Na firmo kupljen kombi je bil v samogradnji (sicer spodobni in profesionalni) predelan v bivalnik tako, da se je vikend pohištvo pospravilo ob stene, sredinska dolžina z okrnjeno širino pa je obdržala svoj namen tedenskih prevozov. Dobro zamišljeno, a žal umazan delovni kombinezon in ženska spalnica ne gresta skupaj... Ne tič ne miš je bil kljub visoki začetni investiciji po dveh letih videti uničen.



Pod črto – kolikor toliko resna samogradnja vas bo brez osnovnega vozila in z vašo brezplačno urno postavko stala minimalno 10.000 evrov. Računajte, da tovarne avtodomov kupijo osnovno vozilo vsaj pol ceneje kot vi. Kje je torej ekonomika? Hkrati pa trkam na dušo vsem zaresnim mojstrovalcem, ne berite tega in čarajte naprej svoje izume in inovacije, sicer bo svet umrl v sivi konfekciji.