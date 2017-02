Nakupovalni vodnik za kače

V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo eksotičnih živali. Čeprav je število trgovin za male živali, ki prodajajo tudi kače, nekoliko manjše, se v večjih centrih v ponudbi najdejo nekatere najpogostejše vrste. Tudi število registriranih rejcev je pri nas vsako leto večje. Ostane nam še možnost nakupa prek spletnega oglasnika ali pa obisk sejma eksotičnih živali, kjer je ponudba največja (v Sloveniji Slo-Exo, v Ljubljani in Mariboru).



Lahko obiščemo tudi sejme v sosednjih ali drugih evropskih državah. Znan je sejem Exotica na Dunaju, vendar je prodaja omejena na opremo in prehrano, kače je v Avstriji na sejmih prepovedano prodajati. Exotica je enkrat na leto tudi v nemškem Passauu, tam pa je mogoče kupiti tudi vretenčarje. V Budimpešti je najbolj znan sejem Teraplaza (štirikrat na leto). V Italiji je sejem v več krajih (recimo I love Reptiles v bližini Rima, Verona Reptiles v bližini Verone in Reptiles Day v kraju Longarone). V Španiji v več krajih organizirajo sejem Expoterraria. Največji sejem v Evropi pa je zagotovo nemški sejem Terraristika Hamm, zanj je značilno, da pridejo razstavljavci tudi iz ZDA.



Specializirani rejci v Sloveniji in tujini kupcem ponujajo natančne podatke o teži, hranjenju in genetskem izvoru kač, ki jih prodajajo. Redno objavljajo fotografije na družabnih omrežjih, in tako si lahko kačo značilne barve ali vzorca izberete sami. Da gre za zanesljivega rejca, lahko hitro ugotovite na podlagi pozitivnih odzivov zadovoljnih kupcev. Pri nakupu kače z veseljem pomagamo tudi pri našem društvu, saj poznamo veliko slovenskih in tujih rejcev pa tudi sejme v tujini redno obiskujemo.



Preglejte jo



Ne glede na to, kje boste žival kupili, je zelo pomembno, da jo pregledate, kar pomeni, da jo vzamete v roke in preverite njeno fiziološko stanje. Pravi prodajalec vam bo to dovolil in vas tudi opozoril, če je agresivna ali ima katero telesno posebnost. Pred pregledom si roke razkužite z alkoholom. Oglejte si jo z vseh strani, ocenite njeno mišično moč in zunanjost. Zdrava žival je močna, včasih živahna, iz telesnih odprtin nima nobenih izcedkov, koža je gladka, svetleča, pred levitvijo sicer temnejša ali motna, vendar nima opaznih nepravilnosti pri luskah ali celo zunanjih parazitov, kot so pršice. Zdrava žival v vaših rokah ne sme biti mlahava, ampak se premika in izteguje jeziček. Seveda strupenih živali tako ne moremo pregledati. Mogoče se sliši nenavadno, vendar je pri kači treba preveriti tudi njeno psihološko stanje. Nobeni zdravi kači ne bo všeč, če jo zgrabite za rep ali za glavo, ob dotiku se bo raje umaknila. Preverite, kako se odzove na gibanje in kakšno je njeno vedenje med rokovanjem. Bi jo radi večkrat vzeli v roke, želite, da je bolj mirna ali živahnejša? Izberite šele potem, ko jo nekaj časa opazujete. Če bi radi kupili vrsto, ki velja za agresivno, raje dvakrat premislite. Če le imate možnost, kačo pri prejšnjem lastniku opazujte med hranjenjem, saj ste lahko potem mirni, da se zagotovo prehranjuje sama.



Starost



Nakup zelo mlade kače odsvetujem, saj so zelo občutljive, težko ugotovimo, ali je z njo kaj narobe, običajno v vsakem leglu nekaj mladičev ne preživi. Zato je bolje kupiti nekoliko starejšo ali celo odraslo žival kljub nekoliko višji ceni, ki pa je zaradi številnih hranjenj med odraščanjem seveda logična. Preverimo tudi, ali nam prodajalec lahko priskrbi ustrezne dokumente o izvoru. Vztrajati moramo, da ta dokument dobimo tudi, če gre za žival, ki ni na Cites seznamu ogroženih vrst. Z njim med transportom dokažemo lastništvo pa tudi kasneje je ta dokument o izvoru potrdilo in pogoj, če želimo sami postati rejci. Nikoli ne kupujmo ogroženih vrst brez ustreznih dokumentov.

Izberite gojene



V preteklosti, ko so nekatere kače prinašali iz narave, so imele na koži celo klope, danes, ko se je reja eksotičnih živali povečala, je takih primerov izjemno malo. Kače, gojene v ujetništvu, so običajno bolj zdrave in udomačene kot tiste iz narave, poleg tega ne želimo, da bi z našo željo po določeni živali vplivali na njihovo število v naravi, zato raje izbiramo vrste, ki so gojene. Ne glede na to, kje boste žival kupili, je zelo pomembno, da jo vzamete v roke in pregledate.