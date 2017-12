Največje napake pri uporabi hladilnika

Sadje in zelenjavo bi morali shranjevati ločeno od drugih živil. Foto: Thinkstock

Ko domov iz trgovine prinesete živila, jih čim prej pospravite v hladilnik. A pri tem najbrž storite kakšno napako, zaradi katere se tisto, kar je v njem, hitreje pokvari. Strokovnjak iz podjetja Mitsubishi Electric Jean-Marc Adele niza pet najpogostejših.

Sadje in zelenjavo spravljate ob drugih živilih

Prva in najpogostejša napaka, zaradi katere se vaša hrana prej pokvari. Sadje in zelenjavo bi vedno morali spravljati ločeno od drugih živil. V posebnem predalu ali še bolje v posodah s pokrovom. »Zrelo sadje sprošča etilen, ki spodbuja kvarjenje živil. Uporabljajte predale za sire, razdelke za maslo ali posebne posode in tako podaljšajte svežino ter uporabnost vseh živil, ki jih hranite v hladilniku,« pojasnjuje Adele.

Meso in morski plodovi na zgornji polici

Ideja nikakor ni najboljša. Meso in mesni izdelki naj imajo mesto na spodnji polici hladilnika. »Sokovi iz njih sicer lahko prehajajo na druga živila in privedejo do resnih zastrupitev,« opozarja Adele.

Vse je nepregledno

Pogosto tedaj, ko iz trgovine prinesete živila, ne razmišljate o tem, da bi jih sistematično pospravili v hladilnik. Položite jih tja, kjer je prostor. Tako pa starejše zaloge pristanejo na zadnjih delih polic, in ker so očem skrite, nanje pozabite. Vselej, ko na novo založite hladilnik, živila, ki so že v njem, postavite na začetek polic, nova pa na zadnje dele. Tako boste vedno vedeli, kaj imate v njem in kaj morate najprej porabiti.

Ne razmišljate o ostankih

Nedvomno se velikokrat zgodi, da pri obroku ostane malo mesa, solate in priloge. To pospravite v hladilnik in na ostanke pozabite, na koncu pa pokvarjene zavržete.

Jean Marc svetuje, da hrano, ki ostane, pospravite v posebne posodice s pokrovom, te pa zložite na začetek polic. Tako nanje ne boste pozabili, temveč jih boste zaužili pri naslednjem obroku ali jih porabili kot sestavino za druge jedi.

Prenatrpan hladilnik

Eden glavnih vzrokov za kvarjenje hrane je prenatrpan hladilnik, saj se živila v njem ne morejo primerno ohladiti. »Nikoli hladilnika ne natrpajte preveč. O tem, koliko prostora imate v njem, razmišljajte že med nakupi. Hladen zrak mora v hladilniku krožiti, le tako lahko naprava ustrezno opravlja svoje delo,« opozarja Adele.