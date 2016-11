Največja napaka pri uporabi pralnega stroja

Oprali ste zadnji kup umazanega perila in za nekaj časa bo vaš pralni stroj lahko počival. A preden resnično zaključite delo in zapustite kopalnico ali pralnico, storite nekaj, za kar si boste pri naslednjih pranjih hvaležni.

Njegova vrata pustite odprta

Da, resnično je tako preprosto, vendar večina na to pozabi in vrata stroja takoj ali prehitro po uporabi zapre. S tem v njem ostane ujeta vlaga, zaradi katere se v njegovi notranjosti razvijejo bakterije in plesen, te pa se pri naslednjih pranjih prenesejo na oblačila. Da zadušljivega in nič kaj prijetnega vonja, ki iz njega zaveje, ko ga naslednjič odprete, niti ne omenjamo ...

Pravilo, ki velja tudi za druge naprave

Če boste vrata pustili odprta, se bo notranjost stroja posušila, vonj v njem bo ostal svež, tudi perilo pa bo po pranju čisto in prijetno dišeče. Enako kot za pralni velja za sušilni in pomivalni stroj. Tudi v njuni notranjosti se ob zaprtih vratih kopičijo bakterije in vonj, ki vas pozdravi, ko ju odprete, je vse prej kot razveseljiv.