Največja napaka pri čiščenju kopalnice

Del doma, kjer je največ bakterij, je nedvomno kopalnica. Prav zato si je za čiščenje te in vseh površin v njej treba vzeti čas. Na tržišču je ogromno čistil, dobrodošla so tudi domača, a vendar le, če jih uporabljate prav. Kajti čeprav menite, da ste dosledni in temeljiti ter da ste resnično odstranili vso umazanijo, ob drobni napaki na površinah bakterije ostanejo.

Usodno

Najbrž ste kad, umivalnik in straniščno školjko poškropili s sredstvom za dezinfekcijo in jih nato zdrgnili, splaknili in obrisali. Toda če čistila niste pustili nekaj časa učinkovati, ste škropili zaman. Vsa dezinfekcijska sredstva, bodisi kupljena ali naravna, namreč potrebujejo čas, da temeljito opravijo svojo nalogo in uničijo vse mikroorganizme. Praviloma je na njihovi embalaži navedeno, da jih je treba pustiti nekaj minut učinkovati, vendar mnogi priporočila spregledajo.

Kako čistiti prav?

Poškropite površine in dezinfekcijsko sredstvo pustite učinkovati vsaj 15 minut. Zlasti bodite dosledni okoli odtokov in pip, saj se tam zadržuje največ bakterij. Površine nato zdrgnite s ščetko ali čistilno gobico, dobro sperite in obrišite. Le tako bo vaša kopalnica brezhibno čista.