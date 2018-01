Najstnica laže in šprica pouk

Vprašanje:



Popolnoma sem obupana, zato vas prosim za nasvet. Moja najstnica je stara 16 let in že drugič hodi v prvi letnik. Ločena sem devet let, očetu ni mar za hčer, ker se je z njim vedno sporekla, pa ji je rekel, da ji ne more pomagati, ker ji ne zaupa več. Jaz sem ji verjela, dokler nisem odkrila, da laže in prikriva slabe ocene, kar naprej 'šprica' pouk in ne pove, kje je medtem bila. Našla sem tudi njen dnevnik in sram me je, a sem ga prebrala in se zgrozila. S fantom sta imela nekajkrat nezaščitene spolne odnose, dobivala sta se, ko naj bi bila ona v šoli. Povedala sem ji, da vem za to, in je seveda znorela ter odvihrala. Kaj naj naredim? Za šolo se ne trudi, marsikaj zahteva od mene, in če ji ne ugodim, kriči, je zadirčna in nespoštljiva. Bojim se posledic glede spolnosti, ker se o tem noče pogovarjati z menoj, čeprav sem jo lepo prosila, naj uporabljata vsaj kondom. Ignorira me in začne kričati, da ji že ne bom ukazovala. Hvala vnaprej.



Popolnoma 'znervirana' mama



Odgovor:



Hvala za vaše pismo. Je le eno izmed mnogih podobnih, ki jih redno dobivam. Starši najstnikov me pogosto obiščejo, ker ne vedo, kako reagirati, kaj povedati, narediti in ali si sploh še upajo kaj ziniti pred večinoma zelo razvajeno mularijo. Bojim se, da je vaša mladinka razvajena in da nima razvitega čuta odgovornosti, delovnih navad in da meni, da ji mora ves svet ugoditi v najstniških zahtevah. K sreči to izjemno zahtevno obdobje ne traja večno in starši lahko le upajo, da njihovi najstniki ne bodo nosili večjih posledic nepredvidljivega in uporniškega ravnanja. Najtežje spoznanje je, da otrok ne moremo v nič prisiliti in da zdaj žanjemo, kar smo vzgajali pred desetletjem. Primarne socializacije, ki vključuje spoštovanje starševske avtoritete, se ne more zgraditi v puberteti, ko nas odraščajoči otroci ne slišijo več, temveč se gradi pred vstopom v osnovno šolo. Tistemu obdobju pravim 'prva pubertetica', ko otrok že začenja kazati osebnost in preizkuša meje. Takrat ste se verjetno ločevali oziroma bili bolj osredotočeni na razpad zakona. Ko ste ostali sami, ste se verjetno zaradi nezavedne krivde ob razpadu družine še bolj posvetili razvajanju, in tukaj je rezultat. Hči vas ne spoštuje, ne upošteva navodil, laže in manipulira. Rešitev je, da se pomirite, poskušajte jo objeti, ji izkazati ljubezen in skrb na bolj sočuten način, saj je ranjena dušica, ki vas potrebuje, a tega ne zmore, ne zna in ne more pokazati v tej fazi. Bodite ji v oporo, naj spozna, da vam lahko zaupa in da je ne boste kar naprej kritizirali, moralizirali in negodovali. Ko se bosta obe opolnomočili, da si sčasoma začneta ponovno zaupati, vas bo tudi bolj upoštevala v zahtevah in postavljenih mejah. Ker ji boste med gradnjo odnosa povedali, da jo imate radi in da vas skrbi zanjo, a da ste se odločili, da ji boste postavili določene meje, jih bo tudi začela upoštevati, saj se ne bo vsakič znova počutila napadeno in kritizirano.



Ali bo šlo tako, draga mami?

