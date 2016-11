Najpomembnejši  gospodinjski pomočnik

Doma sta bila v kuhinjah vedno po dva umivalnika, eden je bil odcejalnik oziroma odlagalnik pomite posode, v katerem so se po družinskih kosilih na mah nagrmadili krožniki, lonci... Vse je bilo treba nato dosledno obrisati s kuhinjskimi krpami, ki pa so se takoj zmočile in to opravilo nas je res nerviralo. Ampak danes je vse drugače. Prve ropotajoče pomivalne stroje so v 80. letih imeli samo premožni, tehnologija pa je seveda napredovala in danes se tudi v Sloveniji lahko pohvalimo z vrhunskimi stroji, ki seveda prihajajo iz velenjskega Gorenja. Izdelani so, da resnično poenostavijo naše življenje. Bi ga imeli, ne?



Preprosta uporaba



V Gorenju, ki je sinonim za kakovost, odkar pomnimo, saj so nanj prisegale že naše babice, so letos spomladi začeli izdelovati prve pomivalne stroje pod lastno blagovno znamko in tako pomembno dopolnili svojo široko ponudbo velikih gospodinjskih aparatov. Inovativni pomivalni stroji SmartFlex so plod večletnega razvoja in jih odlikujeta izjemna prilagodljivost in priročnost, ob naprednih tehničnih zmogljivostih, inovativnih rešitvah in energijski učinkovitosti pa tudi silna preprostost uporabe.



Kolikor posode, toliko prostora



Prilagodljiva notranjost novih pomivalnih strojev je zasnovana tako, da bo vsak kos posode ali pribora ne glede na obliko ali velikost našel svoj prostor. Po višini nastavljive košare so opremljene z oranžnimi premičnimi elementi, s katerimi lahko spreminjamo razporeditev in velikost posameznih prekatov ter jih zlahka prilagodimo količini, vrsti in velikosti posode, pa naj gre za čajanko s prijatelji ali obilno nedeljsko kosilo za vso družino. SmartFlex lahko opere kar 16 pogrinjkov naenkrat, zaradi njegove prilagodljivosti pa brez težav ustvarimo dovolj prostora celo za največje lonce in krožnike, medtem ko bo jedilni pribor ločeno opran in posušen na posebnem pladnju. Tudi ta je nastavljiv po višini, kar omogoča, da pridobimo prostor za občutljive kozarce. Vsaka podrobnost je skrbno domišljena, da je uporaba kar se da preprosta in ergonomična.



Poenostavimo življenje



Pri snovanju pomivalnih strojev SmartFlex so razvojni inženirji iz Gorenja črpali navdih v sodobnem življenjskem slogu uporabnikov, ki je največkrat zelo dinamičen in dan za dnem zapolnjen z obveznostmi. Pomivalni stroji so izdelani tako, da nas razbremenijo in nam poenostavijo življenje, raznolike koristne funkcije pa so narejene posebej za to, da se prilagodijo posamezniku in se popolnoma ujamejo z njegovim vsakodnevnim ritmom.



Prisega na Gorenje



Priznani kuharski mojster in vrhunski kulinarični virtuoz, chef Bine Volčič, kuhar po poklicu in duši, ki že nekaj let sodeluje kot Gorenjev ambasador, je pospremil prihod novosti in ob njenem preizkusu navdušeno povedal svojo oceno: »Ponosen sem, da imamo slovensko podjetje, ki je v vrhu tehnološkega razvoja oziroma pogosto korak pred konkurenco. Novi pomivalni stroji so tehnično napredni, prilagodljivi, preprosti za uporabo in zelo učinkoviti. Predvsem pa so plod domačega razvoja in narejeni v Velenju, to pa tudi nekaj šteje, kajne? V domači kuhinji se popolnoma zanesem na Gorenjeve aparate, da bo končni rezultat na krožniku točno takšen, kot si ga želim.«



Najboljši, varčen in lep



V podporo proizvodnji pomivalnih strojev so pri Gorenju odprli oddelek operativni razvoj in tehnologija, v sklopu katerega so zgradili razvojni laboratorij, ki ima kar 17 testnih postaj in v katerem izvajajo različne vrste eksperimentov, da izpolnijo vse standarde kakovosti. Sestavili so ekipo za kakovost pomivalnih strojev s petimi strokovnimi sodelavci, ki so definirali procese zagotavljanja kakovosti in v proizvodnji ustrezno usposobili več kontrolorjev kakovosti. Njihov cilj ni samo narediti najboljšega aparata, ampak mora biti ta tudi varčen, lep, tehnološko dodelan in dostopen širši množici. Tako je pri procesu še kako pomemben razvoj pametne tehnologije, ki je kompleksen projekt, plod skupnega znanja in dobrega sodelovanja različnih služb.