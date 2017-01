Najlepša mačka vseh časov

Leta 1961 je avtomobilska javnost onemela. Rodil se je jaguar novih časov, ki je bil pol cenejši od mercedesa SL, a hitrejši od marsikaterega ferrarija. Novinarji so ob dolgem motornem pokrovu, ob zadnji kolesni par pomaknjeni kabini in prefinjeno zaobljeni ritki z dvema navzgor štrlečima izpuhoma peli slavospeve epskih razsežnosti. E-type je pristal na naslovnicah vseh omembe vrednih časnikov in doživel trenutek zmagoslavja, ki se je s časom spremenil v predmet občudovanja in ikono avtomobilske sedanjosti, prihodnosti in preteklosti. Ob najelitnejšem jaguarju je celo razvpiti Enzo Ferrari dvignil klobuk in slovesno pripomnil, da je to najlepši avtomobil vseh časov. Podobno je mislil marsikdo, pa naj bo to George Harrison, Brigitte Bardot, George Best ali Steve McQueen. Vsi so imeli v svojih garažah vsaj eno britansko mačko.



Lepota in moč



E-type je bil hiter, tehnično imeniten in s ceno približno dva tisoč funtov veliko cenejši od podobno zmogljive konkurence. Njegovo srce je bil v generacijsko prvi in z zbirateljskega vidika najbolj čislani izdaji 3,8-litrski vrstni bencinski šestvaljnik s 195 kW/265 KM, zadnjim pogonom in 4-stopenjskim ročnim menjalnikom brez sinhronizirane prve prestave. Marsikdo je zato raje speljeval v drugi! A nič zato, večini so se močno tresla kolena ob pospeševanju do 100 km/h v sedmih sekundah in najvišji hitrosti prek 240 km/h! Avantgardnost kabrioleta in kupeja, ki sta skupno prepričala 15.490 kupcev, se je nadaljevala z lahko gradnjo in tehničnimi posladki, kot sta bili zadnji kolutni, ne pa bobnasti zavori.

