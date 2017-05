Najboljši načini za shranjevanje začimb

Sveže začimbnice in dišavnice jedem zagotavljajo veliko okusa ter arome. Na žalost njihov rok uporabnosti ni dolg. Zlasti če jih kupujete v trgovini ali na tržnici, doma hitro ovenijo ter propadejo. Ob pravilnem shranjevanju pa lahko svežino ohranijo dvakrat dlje. Predvsem gre pri tem upoštevati vrsto, saj tiste z olesenelimi stebli zahtevajo drugačno shranjevanje kot mehke.

Mehke začimbnice

Bazilika, peteršilj, koper, drobnjak in podobne: doma jih odstranite iz embalaže in postavite v kozarec, v katerega ste nalili dva centimetra in pol vode. Čez kozarec poveznite plastično vrečko in jo z elastiko pritrdite nanj ter postavite v hladilnik.

Začimbnice z olesenelimi stebli

Rožmarin, timijan, sivka, šetraj in podobne doma prav tako odstranite iz embalaže. Nato jih zavijte v vlažno bombažno krpo ter dobro zaprite v plastično vrečko. Vse skupaj postavite v hladilnik.

Najdlje uporabno

Najdlje pa boste začimbe lahko uporabljali, če jih boste nasekljali in skupaj z vodo ali olivnim oljem zamrznili v kalupih za ledene kocke. Začimbe lahko zamrznete posamično ali iz njih pripravite mešanice. Tako pripravljene kockice med kuhanjem v primernih količinah dodajajte jedem in občutek boste imeli, da so v njej vedno sveže začimbe.