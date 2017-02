Najboljši način za čiščenje steklenega pekača

Čiščenje pekača, na katerem je zasušena, morda celo zažgana hrana, nikoli ni lahka naloga. Tudi stekleni in keramični niso pri tem nobena izjema in zasušeno umazanijo je z njih težko odstraniti. Vendar se za vsako težavo najde rešitev in pripomoček za čiščenje steklenih pekačev nedvomno imate doma. Gre namreč za aluminijasto folijo.

Kako jo uporabite

V pekač nalijte toplo vodo in dodajte nekaj kapljic detergenta za posodo. Počakajte nekaj minut, nato pa vzemite folijo, jo zvijte v kepo in z njo zdrgnite zagorele ostanke hrane.

Presenetljivo lahko jih boste odstranili, folijo pa na koncu vrzite v smeti. Tako vam bo prihranjeno tudi čiščenje spužvaste gobice. Saj veste, kaj vse se nanjo pri pomivanju pekačev rado ujame ...