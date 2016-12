Najboljše gnojilo za sobne rastline

Splošno znano je, da zima sobnim rastlinam ni ravno naklonjena. Zaradi suhega zraka, sprememb temperature in gretja neredko propadejo ter ne dočakajo pomladi. Poleg rednega zalivanja jim je zato treba nuditi tudi primerno hrano in jim tako omogočiti, da bodo še naprej krasile dom.

Dostopne sestavine

Učinkovito gnojilo lahko izdelate kar doma, in to iz sestavin, ki bi sicer romale v smeti. Potrebujete bananin olupek, kavno usedlino in jajčne lupine. Te vsebujejo fosfor, kalcij, kalij in v kombinaciji tvorijo odlično hranilo, ki poskrbi za zdravje lončnic, hkrati pa ni škodljivo za okolje.

Lahka izdelava

Vse, kar morate storiti, je, da v sekljalniku zmeljete en olupek banane, nekaj žlic kavne usedline in tri jajčne lupine.

Preprosta uporaba

Dobljeno zmes položite ob rastline, ob zalivanju se bodo snovi izpirale v zemljo, dosegle korenine ter nahranile cvetlice. Spomladi, ko jih boste presajali, pa lahko gnojilo dodate tudi v zemljo in v času rasti vašega zelenega ponosa še okrepite njegovo delovanje.