Najboljša rast na rahli zemlji

Številni mladi vrtičkarji začetniki, pa tudi izkušeni kmetovalci, bi se morali zavedati, da je za uspešno in zdravo pridelavo ključna kakovost prsti. Rastline iz zemlje dobivajo hrano in vodo, z njeno pomočjo rastejo hitreje in z manj napora.



Kakovostna prst je temne barve in drobljiva, če jo mečkamo s prsti. Kakšna bo njena kakovost, je seveda odvisno tudi od nas, zato jo moramo ustrezno rahljati, preprečevati erozijo, izogibati se moramo premočni vlagi, dodajati ji moramo kompost, priporočljivo je redno testiranje sestave in ohranjanje ustreznega razmerja med gnojili in stopnjo kislosti.



Ustrezno zrahljana prst



Ustrezno izsušena prst nam omogoča dolgoročno pridelavo. V njej je dovolj kisika, ki zagotavlja zdravje korenin, kar seveda spodbuja rast. Rast je optimalna le tam, kjer je zemlja dovolj rahla.



Kadar je preveč navlažena, jo lahko že z vožnjo s traktorjem zbijemo in iz nje iztisnemo zrak. Tako ne bo dovolj prostora za rast korenin. Preveč stisnjena ne bo omogočila dobre letine. V tem primeru moramo počakati, da se zemlja izsuši, in jo ponovno zrahljati.



Dodajanje komposta



Kompost je mešanica odmrlih rastlin, korenin in listov. Z njim se bo kakovost naše prsti izboljšala, v njej bo več dušika, kar bo pospešilo rast rastlin.



Če je na obdelovalni površini težka in glinena, jo lahko z uporabo komposta zrahljamo. Če je peščena, pa jo bomo s tem bolje navlažili.



S kompostom pridejo črvi, glive in drugi pomembni prebivalci zemlje, ki omogočajo boljšo in bolj zdravo rast rastlin. Kakšna je struktura prsti, koliko je mineralov in drugih hranil, lahko ugotovimo tudi s testiranji vzorcev.



To niso dragi postopki, so pa zelo koristni. Strokovnjaki jih priporočajo na vsaka tri leta. Vzorce lahko jemljemo kadar koli, najlažje pa je spomladi in jeseni, ko je tudi dinamika na polju najbolj intenzivna. Na podlagi rezultatov testiranj lahko zemlji zagotovimo tisto, kar potrebuje, se pravi več vlage, komposta, gnojila in podobno.



Poudariti velja, da lahko gnojila rastlinam in prsti zelo škodujejo, če jih ne uporabljamo pravilno. Držati se je treba ustrezne količine, če ga damo več, ne pomeni, da bodo rastline bolje rasle, prej obratno, pa še več nas bo stalo.



Vedeti moramo, kaj bomo na prsti pridelovali, nato pa ji dodati uravnoteženo mešanico potrebnih hranil. Uravnoteženost je ključna, saj rastline potrebujejo več kot en tip hranila.



Ohranjajmo zdravje prsti



Prst je najpomembnejši del našega vrta ali polja. Če bi radi gojili zdravo in izdatno, moramo poskrbeti, da bo ostala zdrava. Zavedati se moramo tudi, da moramo ohraniti zdravo prst tudi za prihajajoče generacije.



Neustrezno gospodarjenje lahko privede do izgube prsti z erozijo ali celo dolgotrajne zastrupitve. Zavedati se moramo, da je prst ključna za človeštvo, saj nas prehranjuje, zato na njo ne smemo gledati kot na osebno lastnino, temveč kot odgovornost do soljudi. Na žalost se ljudje še vedno ne zavedamo, da smo del naravnega sistema, ki se ga ne da pretentati – vsako onesnaženje, ki ga povzročimo, se slej kot prej vrne v naše okolje, bodisi na krožnikih kot hrana ali v zraku kot smog.



Že večkrat smo bili priča zavestnemu zastrupljanju prsti in podtalnice, ko so kmetje v želji po večjemu pridelku neustrezno škropili s pesticidi, gnojnico ali gnojili.



Neredke so zastrupitve prsti zaradi živinoreje. Zavedati se moramo, da je prst živi ekosistem, v katerem bivajo tudi najrazličnejša mikroskopska bitja. Čeprav so našim očem nevidna, so skrajno pomembna za zdravje prsti. Če jih ubijemo z antibiotiki, to dolgoročno škoduje nam.