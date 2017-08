Najboljša pravila za vedno čist dom

Mikrobiolog Charles Gerba se že leta ukvarja s proučevanjem bakterij, ki na nas prežijo v zavetju doma. Skupaj s kolegi je nanizal nekaj pravil, ob pomoči katerih se jim bo lažje izogniti.

Čiščenje kuhinje je pomembnejše od čiščenja kopalnice

V kuhinji se nahaja več bakterij kot v kopalnici, največ jih je mogoče najti v spužvastih gobicah, zato bi morali enkrat na teden staro nadomestiti z novo.

Druga kritična točka so deske za rezanje, ki veljajo za najpogosteje zanemarjen pripomoček. »Priporočljivo jih je enkrat mesečno dezinficirati ter za rezanje mesa in zelenjave uporabljati ločeni deski,« pravi Gerba.

Tretje na lestvici so kuhinje krpe, ki bi jih morali menjati vsak dan, za brisanje rok pa je primerneje od njih uporabljati papirnate brisače.

Pazite na dno hladilnika

»Na dno hladilnika pada ali odteka veliko hrane in druge umazanije, zato je prav ta del hladilne naprave najbolj umazan. Na njem se najpogosteje pojavlja plesen, druga kritična točka v hladilniku je predal za sadje in zelenjavo,« opozarja Gerba.

Torbic ne odlagajte na kuhinjske površine

Tretjina ženskih torbic ima na svoji površini nevarne bakterije, tudi E-coli, te pa z odlaganjem na kuhinjske površine ostanejo na njih in lahko pridejo v stik s kruhom, iz katerega nameravate pripraviti sendvič, ali se prenesejo na drugo hrano.

Redkeje pomivajte tla

Če nimate majhnih otrok in domačih živali, tla niso prioriteta pri čiščenju. Kot pravi Gerba, jih pri njih doma pomivajo najpogosteje enkrat tedensko, kar je povsem dovolj.

Nakupovalne vrečke za večkratno uporabo redno perite

V njih se nahaja več bakterij kot na spodnjem perilu. Te se na hrapavi površini hitro množijo in ob nakupu prenesejo na hrano, zato jih je treba redno čistiti oziroma prati.

Brisače perite vsaj enkrat tedensko

Ali še pogosteje. Prav tako uporabljajte posebno brisačo za obraz in roke. Poskrbite, da se bodo med uporabami posušile.

Za dezinfekcijo površin upravljajte robčke namesto razpršil

Sredstva v razpršilu bi morali pustiti učinkovati vsaj deset minut, preden z njimi poškropljene površine počistite s krpo. Ker le malo posameznikov počaka tako dolgo, so neučinkovita, zato je bolje uporabljati robčke za dezinfekcijo. Pazite, da enega ne boste uporabili na preveliki površini, sicer ne bo dobro opravil svoje naloge, temveč bo bakterije le razširil.

Redno si umivajte roke

Čiste roke so ključ do zdravja, na njih pa se nabira veliko bakterij, ki se prenašajo na živila. Redno jih zato umivajte, zlasti med kuhanjem in pranjem perila. Dovolj sta običajno milo in voda.

Prav tako pazite na otroške roke. Vedno ko se z igre na prostem vrnejo domov, jih umijte z milom in mlačno vodo. Vzemite si dovolj časa tako za miljenje kot za temeljito splakovanje.