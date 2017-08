Najboljša past za vinske mušice

Zlasti v času, ko je na voljo veliko svežega sadja in zelenjave, se vinske mušice (Drosophila melanogaster) hitro polastijo zlasti poškodovanih plodov narave, ki jih hranite v kuhinji. Ko sežete po jabolku, grozdju ali breskvi, se jih iz posode s sadjem dvigne cel roj. Thomas Merritt, ki se v svojem znanstvenem delu ukvarja s proučevanjem teh žuželk, zato priporoča, da jim nastavite past, ki se jim ne bodo mogle upreti.

Merritt za portal phys.org pojasnjuje, da imajo vinske mušice najraje zrele banane, nagnito sadje, kvas in kis, saj so ti ključni za razvoj novih potomcev. Nanje odložijo jajčeca, iz katerih se izležejo ličinke, nagnito ali prezrelo sadje, kis in kvas pa so njihova glavna hrana. Iz njih zato izdelajte past, ki jih bo privabila hitreje, od vaših zalog sadja.

Potrebujete:

steklen ali plastičen kozarec;

jabolčni kis, košček banane ali mešanico suhega kvasa, vode in sladkorja, uporabite lahko tudi pivo ali vino;

plastičen lij ali list papirja;

lepilni trak.

Izdelava: