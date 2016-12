Najboljša darila za otroke

Večina sodobnih otrok ima polno igračk in jih je težko s čimer koli presenetiti. Prav zato je v prazničnem času treba upoštevati dejstvo, da najboljša darila ne prihajajo iz prodajaln. Oglejte si seznam desetih, ki jih letos za novo leto podarite in z njimi razveseljujte skozi vse leto.

Potrditev in opogumljanje

Včasih preprosto izražanje potrditve lahko spremeni pogled na svet in s tem življenje. Zato se potrudite in vašim otrokom vedno pokažite ali povejte, kako močno jih podpirate in cenite. Nikoli jih ne ponižujte, v potrditvah pa bodite iskreni. Otroci si zapomnijo, kdaj ste jim nudili podporo, jih upravičeno pohvalili ter tudi pograjali in tako gradili njihovo osebnost.

Objeme in poljube

Nikoli niso prestari, da bi od vas prejeli fizično potrditev ljubezni, ki jo čutite do njih.

Skupne obroke

Te si bodo vedno zapomnili. Na neki način so to intimni trenutki, v katerih se ne deli le hrana, temveč tudi zgodbe, doživljaji, šale. Ob kosilu ali večerji je najlažje pripovedovati, kako je kdo preživel dan.

Smisel za humor

Ko v težavah, ki pestijo vas ali njih, zadeve obrnete na humorno plat (kar ne pomeni, da se iz njih norčujete), spoznavajo, da ima življenje, četudi je videti črno, vedno svojo svetlo stran in da so zagate veliko lažje premagljive s smehom.

Prostor za napake

Otroci so otroci in morajo se učiti na svojih napakah. Ne pričakujte od njih popolnosti in jim dovolite, da eksperimentirajo, raziskujejo ter tudi grešijo in seveda nosijo posledice napak.

Stabilnost

Stabilen dom je osnova, na kateri otroci gradijo vse življenje. V družini morajo poznati svoje mesto ter vedeti, komu lahko zaupajo in kdo vedno stoji ob njih.

Spodbudo

Opogumite svoje otroke, naj sanjajo sanje. Spodbujajte jih pri doseganju sprva malih in nato vse večjih ciljev. Samo nikar jim ne dajajte lažnega upanja. Naj bo vse realno in na zdravih temeljih.

Čas

Čas, ki ga posvetite svojim otrokom, je neprecenljiv. Ta je dandanes eden največjih darov, ki jih lahko nekomu namenite.

Pozornost

Povezana je s časom. Čeprav se zdi samo po sebi umevna, velikokrat starši nanjo pozabijo. V pogovoru z njimi ne počnite ničesar drugega, namenite jim vso pozornost ter pazljivo poslušajte, kaj govorijo ali kažejo. Kadar se posvečate njim, ne sme obstajati nič drugega.

Ljubezen

Največji dar, ki jim ga lahko daste, je ljubezen. Najboljše lekcije so tiste, ki izhajajo iz vaših dejanj. Z vzgojo, katere glavna osnova je ljubezen, jih je mogoče naučiti, da postanejo iskreni, odgovorni, disciplinirani, sočutni in samozavestni ter tako usvojijo odlike, ob katerih bodo v družbi lepo sprejeti in ki jih bodo nekoč prenašali na svoje potomce.