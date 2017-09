Najbolj italijanski volkswagen novih časov

Arteon s kot ponedeljek dolgim motornim pokrovom, razburljivo podobo razpotegnjenih žarometov, stranskimi okni brez zgornjih okvirjev in z naklonom strehe, precej poravnanim z zadkom, stavi na podobo štirivratnega kupeja. To je dejansko očesu prijeten in stilistično precej izstopajoč avtomobil, ki je v primerjavi z nekdanjim passatom CC šest centimetrov daljši, malenkost širši in višji. Povrhu ima trenutno najbolj nastopaški volkswagen pet centimetrov daljšo medosno razdaljo od passata, kar se opazi predvsem na zadnji klopi. Tam zaradi strešnega naklona ne bodo uživali prvoligaški košarkarji, je pa prostor za dolge noge kraljevski.

Prtljažnik premore 563 litrov, povečljiv je celo na 1557 litrov.

Premijski priokus

Nov val navdušenja prinaša pogled na prijetno in precej imenitno notranjost. Volkswagen, ki se želi primerjati z audijem A5 sportback in BMW serije 4 gran coupe, ponuja v primerjavi z nič pretirano modernistično osnovno izvedbo passata precej imenitnosti, naj gre za serijsko opremljenost ali kakovost izhodiščnih materialov. Prednja sedeža razvajata s športnim videzom, dobrim oprijemom in konkretno mero udobja. Volanski obroč je trikrak in usnjen. Imeniten je nič manj kot 9,2-palčni sredinski barvni zaslon z upravljanjem na dotik. Manj izstopajoči so digitalizirani merilniki, za katere drži, da zaradi podatkovne nasičenosti in barvitosti niso najbolj pregledni. Je pa graje vreden doplačilni projekcijski zaslon, ki s pomočjo dvižnega plastičnega vmesnika deluje precej ceneno in moteče. Sistemi s projekcijskim slojem v vetrobranskem steklu so prepričljivejši! Ključen je sicer splošni vtis, kjer mu težko pripišemo večje nedoslednosti – vključno s prostorsko zajetnostjo. Slednje velja tako za kabinski del notranjosti kot kombilimuzinski prtljažnik s 563 oziroma največ 1557 litri.

Dizelski povprečnež

Manj izstopajoč je 2,0-litrski dizel s 150 KM. Štirivaljnik z začetka motorne ponudbe v prostem teku – še toliko bolj, če stojiš ob njem – teče glasno in šumeče. Po tej plati gre za klasični dizel, kjer odpadejo primerjave z zmogljivostno precej bolj izstopajočim turbo bencinskim bratom z drugega konca ponudbe. Pri dizlu lahko pozabiš na pritajeno svilen zvok in poplavo športno obarvane odzivnosti. Je pa jasno, da gre v tem primeru predvsem za zmogljivostno korektnost s poudarkom na nizki porabi goriva in več kot tisočkilometrski avtonomiji. Predvsem spodobne, čeprav nič adrenalinske so zmogljivosti; takšen volkswagen prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika z mesta do 100 km/h potegne v dobrih devetih sekundah in po daljšem priganjanju pripleza do končnih 220 km/h. DSG-menjalnik deluje večinoma uglajeno, le med speljevanjem in parkirnimi manevri na klancih zna biti precej sunkovit. Premijska konkurenca z dodatno prestavo ali dvema po tej plati ponuja več imenitnosti!

Arteon se želi primerjati z audijem A5 sportback in BMW serije 4 gran coupe.

Limuzinski prizvok

Prej udoben kot športen je limuzinski kupe v smislu voznih lastnosti. To ni avtomobil, s katerim bi se z adrenalinskim nasmehom na obrazu zakadili v podeželske zavoje. S prednjim pogonom in natančnim, čeprav nič kirurško prefinjenim volanskim sistemom je arteon predvsem prijeten in kultiviran sopotnik. Njegovo obnašanje je predvidljivo, stabilno in umirjeno. Je pa jasno, da je največja vrlina potovalno udobje, ko po nekaj sto kilometrih izstopiš svež in brez omembe vrednih bolečin v hrbtu in na zadnji plati.



Naslednik komfortnega kupeja, kot se je namreč imenoval nekdanji passat CC, navdušuje po številnih plateh. Naj gre za obliko ali tehniko, arteon težko razočara, čeprav drži, da se volkswagnu z največjo mero romansko obarvane oblikovalske genetike precej bolj podajo stroji z vrha motorne pahljače. Vstopni dizel je po tej plati brez dvoma vsaj filozofsko, če ne že praktično precej vprašljiv!