Naj vam pobožajo dušo!

Različnih barv je na primer človeška avra, vplivajo pa tudi na naše počutje, ki ga celo opisujemo z njimi: bel kot stena, zelen od slabosti, rdeč od jeze … Prav zaradi tega, ker lahko odločilno vplivajo na naše razpoloženje, jih uporabljamo v terapevtske namene, da si z njihovo pomočjo dvignemo razpoloženje, se počutimo bolje ali se preprosto pocrkljamo s svojo najljubšo barvo. Pri tem bodite oblečeni v belo, ki je nevtralna barva in ne ovira svetlobe, izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali reflektorjem, v prostoru naj ne bo preveč vroče, med posameznimi terapijami pa morata miniti vsaj dve uri. Najboljši čas za to je pred obrokom, če pa ste že jedli, počakajte vsaj dve uri. Barvno svetlobo uporabljajte v temi oziroma ponoči. Najbolj učinkovito je, če to počnete goli. Vsi, ki vam tako ni preveč udobno, pa nosite spodnje perilo ali – kot smo napisali že zgoraj – bela oblačila. Obarvate si lahko tudi kopel in si hkrati privoščite sproščanje v vodi in barvno terapijo. V kad stresite kopalno sol v barvi, ki vam v tistem trenutku ustreza, izognite se temno modri in vijolični oziroma se v kopeli z njima namakajte le kratek čas, saj sta težki barvi, ki vam ne bosta dvignili razpoloženja. Poživila vas bo oranžna barva, pomirila pa zelena kopalna sol, ki jo lahko kombinirate s cvetovi vrtnice.



Barvna žarnica



Kupite žarnico v naljubši barvi, ki vas poživi, vam da energijo in ob kateri se počutite najbolje. Žarnico pritrdite na luč v prostoru, jo osvetlite in uživajte v božanju svetlobe.



Vizualizacija



Barvo, ki jo potrebujete, da vas napolni z energijo, vas pomiri ali kako drugače spravi iz težav, lahko tudi dihate. Zamižite in so jo v živo predstavljajte, lahko si vizualizirate tudi predmet te barve. Močno se osredotočite in vse, o čemer razmišljate, naj bo v tej barvi. Vdihnite skozi nos in izdihnite skozi usta. Naj vas barva boža od znotraj, naj vam prinese občutke, ki si jih želite. Če imate čas in možnost, se povsem prepustite toku misli, ki sledi dihanju, in si jih zapisujte.



Obarvajte vodo



Okoli kozarca z vodo ovijte barvni filter in ga postavite na sončno svetlobo. Naj ga sonce obseva nekaj ur. Voda bo vibrirala z energijo barve, ki ste jo izbrali. Vodo spijte in delovala bo tako na celotno telo kot dušo.



Uporabite namizno lučko



Za terapijo s svetlobo lahko uporabite tudi namizno lučko, ki jo lahko premikate. Iz kartona izrežite dva kvadrata in na sredini vsakega spet izrežite velik kvadrat. Zlepite ju skupaj na treh koncih, enega pustite za to, da boste vanj vlagali barvne filtre. Kartona pritrdite tako, da bo skozi filter sijala svetloba, se udobno namestite v sedeči ali polsedeči položaj in osvetljujte različne dele telesa. Lahko pa z njo obsevate celotno telo, najprej sprednji del, potem še zadnjega. Za vsako stran telesa porabite približno uro. Vijolične svetlobe ni priporočljivo uporabljati na obrazu.



Pobarvajte si krožnik



Zakaj si ne bi poskusili razpoloženja popraviti z raznobarvnimi jedmi? Pogled na slastne rdeče jagode, zeleno brokolijevo juho ali pisano solato vas bo zagotovo spravil v boljšo voljo. Postrezite si jo na belem krožniku ali v beli skledi, da bodo barve še bolj kontrastne. Kadar pa ste vznemirjeni in se nikakor ne morete umiriti, si pripravite jed, ki ni tako živahnih barv, uporabite pa krožnik ali skledo v hladnih barvah.



Barvajte



Pobarvanke za odrasle so že nekaj časa izjemno priljubljeno orodje za odganjanje stresa in spodbujanje ustvarjalnosti. Vendar ni nujno, da ustvarjate samo s pobarvankami. Kupite si kakršne koli pripomočke za ustvarjanje z barvami, lahko so to tudi plastelin, kolaž papir ali tempera barve. Rišite, izrezujte … Dajte si duška in naj vas barve spravijo v dobro voljo in vam vrnejo voljo do življenja.



Opazujte barve



Že samo na sprehodu po mestu se lahko pomirite ali poživite ob ogledovanju barvitih izložb ali jesenskih barv v mestnem parku. Odpravite se v galerijo in izberite sliko, ki vas s svojimi barvami najbolj privlači. Stojte pred njo, nepremično jo opazujte, poglobite se v barve in tehnike, ki jih je umetnik uporabil. Na poti domov si lahko kupite šopek cvetja v najljubši barvi, ga postavite v vazo in se s pogledom nanj razvajate. Lahko si prižgete tudi svečo v barvi, ki vam tisti trenutek najbolj ustreza, in strmite vanjo. Poglobite se v svoja čustva, sprostite se in začutite, kako barve blagodejno vplivajo na vas.