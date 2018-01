Naj v avtu zadiši

V avtomobilski kabini zna hitro smrdeti. Cigaretni dim, štirinožni ljubljenčki, smrdljive nogavice, česen v solati za kosilo... Vse to in še kaj zna v zraku pustiti svoje sledi. Zato so še kako dobrodošli vsi tisti osvežilci zraka, s katerimi lahko vsaj za prvo silo malce popravimo vzdušje v avtu. In ponudba je pestra: od običajnih dišečih smrečic prek osvežilcev, ki jih nataknemo na reže prezračevanja, do pravih pravcatih napravic za aromaterapijo.

A kaj ko je velik večina teh pripomočkov precej žalostnega videza. Tukaj malce bolj petičnim kupcem na pomoč priskoči Clemt, blagovna znamka kalifornijske družbe Clementine, ki oblikuje najrazličnejše izdelke za avtomobilsko, elektronsko in gospodinjsko industrijo. In njihov osvežilec zraka DM1 pebble (kamenček) je resnično videti drugače od ostalih. V resnici gre že bolj za dizajnerski okrasek za avto kakor za osvežilec.

Na voljo je v sedmih barvah, od klasične srebrne do kovinsko rdeče, polni pa se ga z eteričnim oljem. Malce manj prijetna je le cena, ki znaša okoli sto dolarjev (80 evrov) za enoto, komplet štirih stekleničk z izbranimi dišavami pa stane še pol toliko.