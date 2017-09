Naj kolesarska mesta

Sodobni človek vse bolj razume starogrško načelo zdrav duh v zdravem telesu. Vse več ljudi prisega na kolo, in to ne le kot na obliko rekreacije, ampak tudi kot na prevozno sredstvo v domačem kraju ter na potovanjih. Takšni miselnosti se prilagajajo tudi mestne oblasti.



»Kolesarjenje je vse bolj priljubljen način premikanja po Ljubljani, zato si prizadevamo za izboljšanje kolesarske infrastrukture in spodbujanje mobilnosti, ki viša kakovost življenja v mestu,« pravijo na Mestni občini Ljubljana. Dokaz, da to niso prazne besede: naša prestolnica se je zavihtela na odlično osmo mesto na lestvici najbolj do kolesarjev prijaznih mest na svetu. Na vrhu so še vedno tradicionalno najbolj kolesarska mesta.



1. København: Danska prestolnica, ovenčana z lento do kolesarjev najprijaznejšega mesta, je kot nalašč za ljubitelje kolesarjenja. V središču mesta je več koles kot avtomobilov, mesto prepreda okoli 350 kilometrov kolesarskih stez, nekatera križišča pa so opremljena s posebnimi lučmi, ki voznike opozorijo na bližajoče se kolesarje. Če želite mesto tudi sami odkrivati na pedalih, vam kolesa ni treba tovoriti s seboj; izposodite si ga v kateri izmed mnogo rent-a-bike trgovinic ali pa, kar bo še prijaznejše za žep, izkoristite sistem izposoje koles. Ob tem da se boste, če boste kolo vzeli na metro ali vlak, zgolj zlili z množico podobno mislečih.

Ljubljana je napredovala zaradi infrastrukture, zelene mobilnosti in možnosti razvoja.

2. Utrecht: V tujem mestu se poskušajte vesti čim bolj podobno domačinom, pravijo. Potemtakem v nizozemskem Utrechtu avtomobile in avtobuse zamenjajte za kolo. Mesto je polno kolesarskih poti, tudi tematskih, ob množici rent-a-bike trgovinic je posejano s parkirišči za kolesa. Odprli so celo del garažne hiše za kolesa, ki naj bi bila do 2020. največja na svetu, sprejela bi kar 33.000 koles. Ob cestah vam merilniki hitrosti, namenjeni kolesarjem, kažejo, kako hitro se vozite in ali morate pospešiti ali upočasniti, da ujamete zeleni val na semaforju.



3. Amsterdam: Pravega utripa mesta ne boste začutili, če ga ne boste raziskovali na kolesu. Prepreda ga 767 kilometrov kolesarskih stez, povsod so izposojevalnice koles, parkirna mesta in garažne hiše za kolesa, pedalčkate pa lahko tudi po rečnih kanalih, in sicer s pedolini.



4. Strasbourg: Glavno mesto Francije je Pariz, a lento francoske kolesarske prestolnice si lasti Strasbourg. Ima 580 kilometrov urejenih kolesarskih stez in poti, velik del mestnega jedra je zaprt za motorni promet, prek sistema izposoje kolesa pa lahko kolesarite že za petaka na dan. V načrtu je tudi izgradnja t. i. kolesarske avtoceste s tremi pasovi in več kolesarskih poti, ki bodo mesto povezale s sosednjimi mesti.

Na peto se je uvrstilo švedsko mesto Malmö, na šesto Bordeaux (Francija), sedmi je Antwerpen (Belgija).



8. Ljubljana: Da lahko hitro in mikavno obiščejo zanimive točke v Ljubljani, ki se ponaša z 230 kilometri urejenih kolesarskih stez, nedvomno vedo tuji turisti, ki švigajo naokoli na Ljubljanskih kolesih, sad projekta izposoje koles za turiste in druge obiskovalce. Podobno so Ljubljančani posvojili sistem izposoje bicikelj, ki se po šestih letih ponaša s 510 kolesi ter 51 postajališči, do konca leta pa jih bo še dodatnih sedem.

4 kolesarske tematske poti prispevajo k privlačnosti Ljubljane.

Z njimi so opravili že več kot 4,3 milijona voženj. V Ljubljani si želijo v naslednjih letih doseči 30-odstotni delež kolesarjev v prometu. »Odpravljamo kolesarske črne luknje, uvedli smo že štiri kolesarske žepe,« pravijo na MOL. Vsakomur, ki vsaj občasno sede na kolo, pa gotovo prideta prav servisni postaji, ki omogočata manjša popravila in polnjenje zračnic.

Prvo deseterico najbolj kolesarskih mest na svetu zaključujeta Tokio (Japonska) in Berlin (Nemčija), V raziskavi so ocenjevali 136 mest.