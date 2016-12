Naj bo praznična gostija užitek

Božič je prav poseben praznik, ki je postal več kot le verski. Gre za praznik družine, druženja in celo za pravi kulinarični dogodek. Nekdaj in še danes so si številne gostiteljice za pripravo božične večerje vzele kar prost dan ali pa so se je lotile že kakšen dan ali dva prej. Za pripravo na pravo gostijo si je pač treba vzeti čas. In prav zato, da imajo tudi gostiteljice kaj od prazničnega vzdušja, je prav, da ji pri delu v kuhinji priskočijo na pomoč tudi drugi družinski člani.



Postavljanje božičnega drevesa, okraševanje doma, plamen štirih sveč na adventnem venčku, vonj po piškotih, cimetu … le kako ne bi oboževali tega praznika? A žal se pogosto zgodi, da tudi ti trenutki prehitro zbežijo mimo nas. Še posebej v dobi tehnologije se mnogi znajdejo pred izzivom, ko morajo vsaj za nekaj ur odložiti svoje elektronske igračke. Zdi se, da smo obsedeni z objavljanjem na družabnih omrežjih pozabili, kako uživati v trenutkih ob hrani, pijači in dobri družbi. In predvsem zato, ker naše mame in babice za štedilnikom preživijo kar nekaj ur, preden nam na mizo postrežejo hrano, je prav, da to spoštujemo in se jim oddolžimo vsaj tako, da hrane, ki so jo za nas pripravile z obilo ljubezni in potrpljenja, ne zmečemo vase.



Oči jejo prve



Rek, da oči jejo prve, še kako drži. Vsi vemo, da bomo z veliko večjim zanimanjem posegli po hrani, ki je očesu všečna. Ni pomembno, kako okusna je, če v postrežbo ne vložimo toliko truda kot v pripravo, ji lahko naredimo veliko krivico. V vsakdanjem življenju je res težko slediti smernicam lepega serviranja hrane, a v prazničnem času si to brez dvoma lahko privoščimo, saj se tudi po tem praznična večerja loči od vsakdanje.



Najpomembnejši sta miza in njena dekoracija. V omari imate gotovo kakšen praznični prt, ki bo primeren za takšno priložnost, z njim naj bodo usklajeni tudi prtički pogrinjka, med katerimi naj bo med 60 in 80 centimetri razdalje. Če bo pojedina sestavljena iz več hodov, je pomembno, da znate pravilno postaviti pribor, ki je namenjen določenemu hodu. Pravilo, ki je gotovo med najpomembnejšimi, je, da ga jemljemo z zunanje strani, tako kot si jedi sledijo. Pribor za sladico je postavljen na vrhu krožnika, žlička je obrnjena v levo, vilice pa v desno. Kozarce postavimo zgoraj desno, k vsakemu pogrinjku spadajo štirje, od tega eden za rdeče vino, drugi za belo, tretji za penino in četrti za vodo. Ob takšnih priložnostih je zagotovo smiselno, da iz vitrine v dnevni sobi vzamete servirne steklene krožnike in posode, ki ste jih že pred leti dobili v dar, pa so se vam zdeli prefini za vsakdanjo uporabo. Ni nujno, da se strogo držite pravil. Mizo in pogrinjke lahko popestrite z majhnimi dodatki in svečami, tako boste prazničnemu vzdušju dodali svojo osebno noto.



Ne pozabite na bonton



A nič vam ne bosta pomagali lepo pogrnjena miza in servirna hrana, če se pri mizi ne boste lepo vedli. S tem ko boste upoštevali bonton, boste izkazali spoštovanje do hrane, ki vam je bila postrežena, in seveda do tistega, ki jo je pripravil. Če ste slučajno pozabili, kako se vesti pri mizi, vam lahko na kratko osvežimo spomin. Eno izmed najpomembnejših pravil je, da ne začnemo jesti, preden so vsi postreženi. K mizi sedemo s čistimi rokami in v čistih oblačilih. Med obedom ne pogledujemo na telefon in vzravnano sedimo na celotni površini stola. Na mizo se ne naslanjajte s komolci in ne berite časopisov ali revij. Noža ne oblizujte, hrane ne nalagajte nanj in ga ne nosite v usta. Če uživanje hrane prekinete, pribor prekrižajte. Prav tako ni primerno, da pri mizi uporabljate zobotrebce, še bolj neprimerno pa je, če si hrano, ki se je morda zataknila za zobe, poskušate odstraniti s prsti ali nohti. Če se slučajno zgodi, da je hrana, ki ste jo dali v usta, prevroča, je nikar ne vračajte na žlico, raje naredite požirek hladne vode.