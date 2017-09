Nekateri vozniki imajo radi popoln nadzor nad vozilom, in to ne le pri vožnji, kar bi moralo v resnici veljati za vsakogar za volanom. Tisti malo bolj tehnično navdahnjeni radi vedo, kaj se dogaja pod pokrovom motorja, in pri tem jim lahko pomagajo različni digitalni pripomočki.

Ena od rešitev je OBDeleven car diagnostics device oziroma avtomobilska diagnostična naprava, ki jo priklopimo na standardni diagnostični vhod OBDII. Vmesnik, za katerega je treba odšteti 40 evrov, se brezžično poveže s pametnim telefonom, na katerem je naložena aplikacija, s katero spremljamo, kaj se dogaja z vozilom. Aplikacija voznika obvešča, če se z vozilom dogaja kaj neobičajnega, tako da lahko pravočasno reši potencialno napako. Pri serviserju, seveda.

Diagnostične podatke lahko pošljemo po elektronski pošti.

Napravica spremlja, kaj se dogaja z motorjem, menjalnikom, zavornim sistemom, zračnimi blazinami, multimedijo in klimatsko napravo, prek aplikacije pa lahko nastavljamo vse, kar nam omogoča avtov centralni procesor.

Mogoče je dokupiti pro paket, ki ponuja še globlji vpogled v delovanje vozila.

No, OBDeleven car diagnostics device ima tudi katero omejitev: trenutno je na voljo le za avtomobile iz skupine VW (Volkswagen, Audi, Škoda in Seat), aplikacija pa deluje le na androidnih pametnih telefonih.