Nad smrad z eteričnim oljem

V večini gospodinjstev premalo pozornosti namenjamo posodam za smeti, namesto da bi jih redno čistili in negovali, jih čez čas preprosto zavržemo in si priskrbimo novo. Povprečni kuhinjski smetnjaki stanejo okoli 20 evrov, obstajajo pa tudi bolj imenitni, kovinski, ki bolje tesnijo in zaradi posebne površine onemogočajo nastanek smradu. Ti so dražji, zato jih je bolje čistiti.

Smetnjaki iz nerjavečega jekla se smradu ne navzamejo tako zlahka kot plastični.

Vsakodnevno praznjenje

Poznavalci vztrajajo, da je treba smetnjak prazniti vsak dan, če se želimo izogniti slabim vonjavam. Še posebno problematični so biološki odpadki, ki se razkrajajo, to pa pomeni intenzivno sproščanje plinov in tekočin. Ko odstranimo vrečko iz smetnjaka, posodo popršimo z mešanico vode in kisa ter jo do suhega pobrišemo s papirnato brisačo. Uporabimo lahko tudi kupljena čistilna sredstva ali dezinfekcijske krpe, a so doma izdelana čistila prav tako učinkovita in predvsem bistveno cenejša.

Če se kaj polije, morate to nemudoma počistiti. Smrad lahko ublažimo tudi z eteričnim oljem, ki ga dodamo v mešanico vode in kisa. Najbolj učinkovita vonja sta poprova meta in limonina trava. Pri zelo intenzivnem smradu si pomagamo s sodo bikarbono, ki jo potresemo kar v smetnjak.

Čiščenje kovinskih košev

Pri smetnjakih iz nerjavečega jedra ne čistimo le notranjosti, ampak tudi zunanjost. To najbolje naredimo s papirnato brisačo ali krpo iz mikrovlaken, da ne poškodujemo površine. Največkrat bomo s smetnjakov čistili le prah, če pa se nam polije kakšna omaka ali testo za palačinke, potem moramo kovino nemudoma očistiti, najraje z doma izdelanimi čistili. Smetnjaki iz nerjavečega jekla se smradu ne navzamejo tako zlahka kot plastični in prav zaradi tega veljajo za boljšo izbiro.