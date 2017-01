Način, s katerim boste v kabini za prhanje zlahka premagali vodni kamen

Stekla kabine za prhanje so, dokler so čista, videti čudovita. A kapljice vode na njih kmalu pustijo sledi v obliki vodnega kamna. Pogled nanj pa je vse prej kot prijeten, zato vas spravlja v slabo voljo. Rešitev je na srečo preprosta in ob rednem čiščenju na moč učinkovita.

Sestavine in uporaba

V plastenki z razpršilom zmešajte enaki količini belega alkoholnega kisa in vode. Pomembno je, da uporabite beli kis, saj ta uspešno topi vodni kamen.

Temeljito poškropite steklo, počakajte nekaj minut, nato ga obrišite. Če so obloge trdovratne in jim mehka krpa ni kos, si pomagajte z grobo stranjo spužvaste gobice.

Površine na koncu splaknite z vodo ter jih do suhega obrišite z mehko krpo. Če kabine dolgo niste čistili, boste morda morali postopek ponoviti večkrat.

Če še vedno ne boste zadovoljni z rezultatom, si pomagajte s tekočino za čiščenje avtomobilskih stekel, saj je nekoliko bolj koncentrirana od tiste, ki jo uporabljate v gospodinjstvu.

Postopek je primeren za vse površine, na katerih se v kopalnici nalaga kamen, torej tudi za ploščice in pipe.

Ko bodo čiste, jih po vsakem prhanju dodobra obrišite s suho brisačo. Delo bo tako treba ponavljati redkeje.