Na pomoč, ukradli so mi potni list

Vsaj na začetku potovanja skrbno pazimo na dokumente in denar, a nas nato lahko že hitro prevzamejo popotniško vzdušje in lepote, da postanemo neoprezni. In dovolj je že trenutek nepazljivosti, da ostanete brez vsega. Tudi dokumentov, s katerimi bi se vrnili domov.

1. Mirna kri: V tuji državi ste obstali brez dokumenta, ki bi vas spravil domov. Najpomembneje je ohraniti trezno glavo, ne nazadnje to ne pomeni konca sveta. Žrtve kraje potnega lista drugih dokumentov so turisti po vsem svetu. Vse se da urediti, a ukrepajte hitro in brez panike.

Imejte pri sebi nekaj drobiža, morda bo zadovoljil roparja.

2. Policija: Obrnite se na najbližjo policijsko postajo, podrobno opišite okoliščine kraje, povejte, kaj vam je bilo odtujeno. Policijskega zapisnika ne izgubite, naredite si še kopijo in sken, ki si ga, morda najbolje, pošljite kar na lasten e-naslov. Potrebovali ga boste tako pri prošnji za izdajo začasnega potnega lista kot za zavarovalnico, da vam povrne stroške izdelave novih dokumentov (preverite, ali vaš turistični zavarovalni paket krije tudi škodo zaradi kraje prtljage, osebnih stvari, zlorabe plačilnih kartic).

3. Veleposlaništvo: S policijskim zapisnikom, fotokopijo potnega lista in dvema osebnima fotografijama se odpravite na našo ambasado ali najbližje konzularno predstavništvo katere izmed članic EU, kjer bodo v najkrajšem možnem času izdali začasni potni list za vrnitev domov (emergency travel document). Če vas letalo za vrnitev čaka v drugi državi, naj bo to na začasnem potovalnem dokumentu izrecno zapisano, saj vas cariniki na mejnem prehodu drugače ne bodo spustili naprej. Zgodi pa se, da si boste morali kljub predloženi letalski vozovnici priskrbeti novo povratno vozovnico z izhodiščem v državi, kjer ste bili žrtev kraje. In da ne boste presenečeni – izdaja začasnega potnega lista ni zastonj, ampak vam bodo zaračunali konzularno takso.

4. Črni scenarij: Kraje se dogajajo in se bodo tudi v prihodnje, zato že pred odhodom poskrbite, da boste ob zli sreči s čim manj stresa in zapletov razrešili zagato. Naredite si kopije pomembnih dokumentov in jih – najbolje, če jih plastificirate ali zavijte v samolepilno folijo – med potjo hranite ločeno od originalov. Več kot dobrodošlo je tudi, če jih skenirate in kopije pustite staršem, partnerju ali prijatelju, da vam jih lahko ob nevšečnostih pošljejo po e-pošti. S seboj vzemite tudi dve svoji fotografiji, primerni za izdelavo osebnih dokumentov. Že doma si nekam izpišite pomembne telefonske številke, denimo naših predstavništev v državah, kamor potujete, ter zunanjega ministrstva.

Že doma si naredite kopije osebnih dokumentov, pustite jih tudi domačim.

5. Brez bančnih kartic: O kraji nemudoma obvestite svojo banko, da bo preklicala kartice, saj vas sicer lahko čaka neprijetno presenečenje v obliki povsem praznega bančnega računa. Če potujete sami in si denarja ne morete izposoditi od prijatelja, navežite družino, ki vam potrebna denarna sredstva lahko nakaže prek Western Uniona.

6. Spet doma: Na domačih tleh končno spet mirno zadihate, a ne pozabite na poslednji korak. V roku osmih dni po vrnitvi morate krajo prijaviti na upravni enoti. Če ne, vas lahko doleti denarna kazen.