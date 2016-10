Na nenačrtovanem potovanju z neznanci

Dada Jerovšek kot solastnica gostinskega imperija Kaval Group skrbi za 15 lokalov, poleg tega tudi za katering, slaščičarstvo in domače ročno narejene testenine brez konzervansov, a vendar je sila preprosta in prijazna duša. Takšne so tudi njene počitnice, kadar ji uspe najti čas zanje. Obožuje potovanja brez posebne noblese in druženje s preprostimi, a veselimi ljudmi. Prav nič se ne pritožuje, če gre kdaj kaj narobe, saj je pozitivna oseba, ki ve, da je življenje sestavljeno iz dobrega in slabega, in tudi, kdaj se je res vredno sekirati in žalovati.



Odločitev v trenutku



Ob svojem delu, ki po navadi traja od jutra do noči, seveda kdaj pa kdaj sanja o tem, da bi malce poležavala in brala knjigo, vendar pa že po enem dnevu ugotovi, da ji to ni pisano na kožo, in se začne dolgočasiti. Raje raziskuje tuje kraje in druge kulture, okuša lokalno kulinariko in se čudi naravnim lepotam, zato ni dolgo odlašala in je kot sanjske počitnice izbrala Mehiko, kamor se je z možem Branetom Jerovškom odpravila pred dvanajstimi leti na nenadno povabilo prijatelja, ki ni mogel iti na že dogovorjeno in davno planirano potovanje v Jucatan, saj je vmes njegova partnerica zanosila in se ni želela izpostavljati nevarnosti v nosečnosti. Vprašala sta ju, ali bi bila pripravljena iti namesto njiju, a s starši od enega od njiju. »Bilo je sredi oktobra, v resnici nisva imela niti časa niti želje, da bi kam šla, a sva se spontano, kakršna sva tudi sama, v trenutku odločila in spremenila svoje plane. Pravzaprav sva odšla v neznano, z zame popolnoma neznanima človekoma, na dopust, ki so ga splanirali in rezervirali popolni tujci. Samo spogledala sva se in dahnila – da, greva!«



Majevska kultura v živo



Tako sta se z gospodom in gospo Weber prvič, vsaj Dada, njen mož pa ju je poznal že od prej, prek rokometne zveze, srečala na avionu na dolgem poletu proti Mehiki oziroma Jucatanu. Kar bo, pa bo, sta si mislila. »In bilo je vrhunsko, prelepo, spontano, uživali smo v lepotah Jucatana, neokrnjenosti narave, mehiškem podnebju, oceanu, srkali zgodovinsko prvinskost Chichen Itze in majevske kulture, se srečevali s srčnimi in zelo preprostimi prebivalci Jukatana in obiskovali zgodovinska znamenja, ki stojijo na tem prelepem mehiškem polotoku in kljubujejo času, vetru in podnebju. Majevska kultura, njihova visoka izboraženost, poznavanje vesolja, astrologije, zvezd, to me je zadelo prav v živo. Šokiralo me je, kaj vse in koliko so že takrat vedeli,« pripoveduje Dada.



Srečno naključje je tudi hotelo, da njihovo potovanje ni bilo vnaprej organizirano in niso bili del skupine, ki bi jo vodil turistični vodnik. Tudi niso spali v hotelih, ampak so se sproti skupaj odločali, kam jih bo zanesla pot, kar jim je omogočal rent-a-car. Nihče ni kompliciral, ko so bili lačni, so jedli, ko so bili žejni, so pili, in predvsem so uživali, raziskovali, bili svobodni in se prepuščali novemu prijateljstvu in druženju. »Najina sopotnika po sili razmer sta bila čudovita človeka, ki bi bila po letih lahko moja oče in mama, a verjemite, da sta naju včasih zvečer kar krepko premagala v žuranju. Ta naša spontanost mi je pisana na kožo,« se spominja.



Nalezljiva energija Mehičanov



Predvsem pa so se ju dotaknili prijazni, veseli, sproščeni in nikamor hiteči ljudje. Čez dan so se klatili naokoli, ob večerih pa so se vsi štirje zelo hitro navzeli njihove tradicije in uživanja življenja v hladu. »To vzdušje, ta energija te potegne vase in je zelo nalezljiva. Tako tudi sam pozabiš na vse skrbi. Tam se res vse odvija bolj počasi, bolj brezskrbno, vsak dan je poseben dan.«



Mehičani se Dadi zdijo neverjetni tudi zato, ker ni videti, da bi kaj veliko dali na materialne dobrine. Povsem vseeno jim je, kakšen avto vozijo, saj so vsi po vrsti zelo stari in zmahani, živijo pa v majhnih in preprostih hišah, pogosto zelo revnih. Ne, nobenih »urbanih for« ni opaziti, opisuje Dada, kot bi se čas ustavil in kot da znajo veliko bolj kot Slovenke in Slovenci vsak dan sproti uživati življenje. Kot nekakšen magnetizem so nanju delovali tudi prelepa pokrajina, neprestan veter z oceana, ozke cestice, številni zalivi, neokrnjeni otoki. »Ko se ustaviš na samem ob morju, začutiš neskončno spoštovanje do narave, prebivalcev in vse njihove kulture,« se spominja.



Kakšna se ji kot profesionalno obremenjeni gostinki zdi mehiška hrana? »Odlična! Tam raste ogromno sadja in zelenjave, predvsem so zelo navezani na majevske korenine, in mnogo jedi so v skoraj takšni obliki kot danes jedli že pred tisočletji. Seveda je viden močan vpliv Severne Amerike in vsega, kar značilni ameriški turist zahteva za ponudbo, vendar je še vedno dovolj prvinskosti ter pristne in dobre lokalne hrane.«