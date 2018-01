Muce, ptice in zima

Če imamo muco, ki živi zunaj ali jo iz notranjosti spuščamo na prosto, je treba pričakovati, da bo kljub pravilni in zadostni oskrbi lovila in tako nam lahko mimogrede prinese ptico. Kako ravnati v takšnih primerih, kaj storiti, da jih bo čim manj ali da to preprečimo?



Nedosegljiva hranilnica

Zaradi nuje in nagona po preživetju so ptice pozimi primorane bolj tvegati, ko se pogosteje zadržujejo v naši bližini, pa je mačja nevarnost toliko večja. A vendarle se temu ni povsem nemogoče izogniti. Če na naš vrt ali dvorišče prihajajo ptice, muce ne smemo kar na lepem začeti zapirati, ji spreminjati utečenega vsakdanjika, sploh pa ne poditi zaradi ptic. Sobivanja se je treba lotiti drugače. Pomembno je, da izdelamo ali kupimo ustrezno ptičjo hišico in jo postavimo na za ptice varno mesto. Naj bo dovolj velika (glede na velikost in vrsto ptic, ki prihajajo po hrano) in ustrezno izdelana. Vhod naj bo čim bolj odprt, lahko sta tudi dva ali trije. Odporna mora biti proti snegu in dežju. Večina ptičjih hraniteljev jo postavi tako, da je zaprti del obrnjen proti severu, vhod pa gleda na južno stran. Vhod naj ne bo prevelik, da mački preprečimo možnost, da bi dosegla v notranjost. Nadvse pomembno je tudi, kam bomo hiško postavili. Najpogosteje se odločamo za okenske police, balkone in drevesa.



Cin cin

Preden hiško postavimo, moramo temeljito premisliti, kako bo nameščena čim bolj varno. Muce so večinoma dobre plezalke in splezati do hišice največkrat ni nikakršna ovira. To preprečimo tako, da hiške namestimo na mucam nedostopna mesta. Okenska polica v nadstropju hiše je varna, še posebno če poleg ni drevesa ali plezalke, po kateri bi se muca lahko povzpela do hiške. Tudi visok drog sredi trate je bolj ali manj varen, če ne more splezati ali skočiti nanj, predvsem pa se tam zadrževati in čakati. Odveč ni razmisliti niti o tem, da bi hiško postavili nekam, kjer je muca ne vidi ali kjer se ne giblje pogosto. Zelo praktično je tudi, če ji okrog vratu namestimo zvonček. Ta bo pravočasno opozoril ptice na bližajočo se nevarnost. Pri preventivnih ukrepih za zaščito ptic pa moramo vsekakor poskrbeti tudi za muco. Ovratnica z zvončkom, ki ji jo namestimo, naj bo obvezno dovolj zrahljana, del nje pa naj bo tudi elastika. Mačke tako ne bo tiščala, ne bo je zgubila, omogočala bo tudi rešitev, če bi se kam zataknila ali obesila.



Brez kazni

Kljub še takšni previdnosti in ukrepom se vseeno lahko zgodi, da muca ujame plen. Kaj storiti in kako ravnati v takšnem primeru? Ne glede na to, za katero žival gre, muce ne smemo ošteti ali celo kaznovati! Namesto tega se je treba postaviti na njeno mesto in razmišljati po mačje. Za mačko smo namreč del njene družine in krdela, zato plen prinese nam. Verjetno ste že doživeli, da ste na pragu ali celo v notranjosti naleteli na miško, deževnika, krta, ptico in podobno. Da muce ne zmedemo ali celo prestrašimo, sprejmimo, kar nam je prinesla, pa čeprav nas je strah ali imamo odpor. Pozneje ulov neopazno odstranimo.



Trd čas za ptice Ulov in pokončanje ptice se lahko zgodita vedno, možnost ali verjetnost za to pa se še poveča prav pozimi. Zaradi nizkih temperatur in snega je to trd čas za ptice. Ker je iskanje hrane v naravi oteženo, pogosto tudi nemogoče, so za preživetje primorane hrano iskati pri ljudeh. Tu pa se, če imamo doma muco, lahko zaplete.