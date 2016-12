Motovilec pod snegom, še bolje v skledi

Pred dnevi nas je na tržnici vznemiril temno zelen motovilec, da so se kar sline pocedile, cene pa so bile prav ljubljansko zimske. Za četrtinko kilograma je treba odšteti kar tri evre, zatorej je pameten tisti, ki ga je pozno poleti in jeseni sejal na svojem vrtu.



Temno zelene rozetke so nadvse cenjena solata, najprej zaradi prepoznavnega okusa, ki je dovolj poln, da ga lahko uživamo samega, odlično pa se dopolnjuje s trdo kuhanimi jajci ali fižolom v zrnju, je pa tudi izjemno zdrav, saj je bogat z vitamini in minerali.



Poleg vitamina C in betakarotenov, folne kisline, železa, kalija, magnezija in fosforja vsebuje eterična olja in valeriansko kislino, ki pomirjujoče vpliva na živčni sistem.



Za pripravo motovilca imamo ničkoliko receptov, Štajerci ga obvezno začinijo z bučnim oljem, ponekod mu dodajo prepražene ocvirke, najpogosteje pa velja pravilo, da z začimbami in dodatki ne pretiravajmo, da ne uničimo značilnega nežnega okusa. Z dodatkom jajc ali krompirja je lahko skoraj samostojen obrok. Poleg tega da ga je res sitno nabirati in čistiti, tako rekoč nima slabe lastnosti.



Jesenska setev za zimske užitke



Praviloma motovilec sejemo avgusta in septembra, sadove pa pobiramo pozimi. Da bi ga zaščitili pred mrazom in snegom, pod katerim sicer preživi, vendar pa ga je še težje nabirati, ga pokrijemo s kopreno. Sicer prenese temperature do –15 C. Da bi ga lažje nabirali in sejali tudi pozimi, si omislimo toplo gredo ali rastlinjak. Če ga sejemo v dvotedenskih razmikih, ga bomo nabirali vse do pomladi.



Med našimi vrtnarji so priljubljene zlasti tri sorte, za jesensko uporabo holandski, ki je sicer tudi odporen proti mrazu, vendar za zimsko in pomladno uživanje raje sejemo dve avtohtoni slovenski sorti, to sta ljubljanski motovilec in žličar.



Do vseh prijazen sosed



Sejemo ga lahko povprek po gredi ali v vrstice, ki naj bodo od 15 do 20 cm narazen. Tako ga je lažje obdelovati, rahljati zemljo in odstranjevati plevel. Sicer je motovilec, ki v naravi raste kot plevel, precej odporna in za gojenje nezahtevna rastlina, ki se je bolezni rade izognejo.



Edino, na kar je treba opozoriti, če je sejan pregosto, da ga lahko napade pepelasta plesen. V tem primeru zemljo okoli rastlinic prerahljamo, solato pa poškropimo, najbolje z domačim pripravkom iz njivske preslice ali lecitinom.



Seveda ne pozabimo na kolobar, nikar ne sejmo za drugimi solatnicami, motovilec pa lahko pride na isto gredo na vsaka tri leta. Skoraj vse druge vrtnine so lahko njegova predhodnica, denimo krompir, čebula, korenje, zelje, cvetača, brokoli … Prav tako se razume z večino vrtnin, zlasti velja za dobrega soseda s paradižnikom, fižolom, redkvico, jagodami, papriko in prezimnim radičem, zato ga lahko sejemo tudi kot vmesni posevek.