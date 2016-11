Mokrine so malo tudi naše

Tukaj preprosto pravijo, da smo dobri gostje, in za dobre goste se izplača potruditi tudi s tem, da jim greš kdaj nasproti. Simpatije pa so zagotovo obojestranske, saj smo slovenski smučarji ocenili ta koroški turistični biser na avstrijsko-italijanski meji za najboljši smučarski center minule sezone v Avstriji. Domačini so zadovoljni, mi pa tudi, saj vemo, da je nedaleč za mejo, skoraj napol doma, imenitno smučišče, ki ga narava rada obdari tako z veliko snega kot z obilo sonca.

Mokrine je torej lepo, hkrati ustrezno, a tudi nepravično ime, saj govori samo o tem, da je tukaj s padavinami bogato območje, ki pozimi vedno poskrbi za razkošje belega pregrinjala. A prav tako pomembni so podatki vremenskih analiz, ki razkrijejo, da so tukaj nepremagljivi tudi v številu sončnih ur, saj varovalni učinek Visokih Tur obdari Mokrine z največ sonca v vsej alpski regiji. To pa je že zmagovalna kombinacija, ki je Nassfeld popeljala tudi med najboljših 10 avstrijskih smučišč. Na to so domačini silno ponosni, saj so tukaj začeli turizem tako rekoč iz ničle. Ni bilo nobene šarmantne alpske vasice, ki očara že na prvi pogled, ni bilo ne zgodovine, ne topliškega vrelca, samo prelepa narava južnih Alp, ki je čakala na smučarje.



Moji prvi spomini na Mokrine segajo že domala pol stoletja nazaj, ko smo tukaj vadili smuk tekmovalci Olimpije. Proge ob eni ali dveh sedežnicah so bile že kar dobro pripravljene, predvsem pa dovolj dolge, da smo dosegali precejšnje hitrosti. Dobro se spomnim tudi skokov, zlasti zadnjega, ko sem že utrujen naredil napako in me je odneslo tako visoko v zrak, da sem videl vse vrhove smrek pa tudi zvezde, čeprav je sijalo sonce. Vstal sem težko, še težje premikal palec na levi roki (to se ne pozabi), ampak z malo rezerve sem šel kmalu nazaj na progo. Sem smo potem šli še večkrat, saj so v klubu rekli, da so Mokrine napol naše, da nam tukaj radi ustrežejo v vsem, samo da bi imeli kar najboljše razmere za dober trening. Tako se dela posel in vesel sem, ko zdaj vidim, kam vse je tak odnos do gostov in do razvoja kraja pripeljal tukajšnje ljudi.

Smuča se največ na višini od 1400 do 2000 metrov, kjer je tudi večina prog, kar pomeni, da je podlaga večino sezone tudi ob sončnem vremenu tako rekoč idealna.

Kako se obrestuje pozitivna energija. Že razgled z vrha smučišča pove vse. V štirih dolinah na avstrijsko-italijanski meji se razprostira 110 kilometrov prog, za povezave pa skrbi 30 najsodobnejših žičniških naprav s številnimi štiri- in šestsedežnicami. Več kot 350 snežnih topov je vedno pripravljenih, da pomagajo naravi, pri žeji in lakoti pa se lahko zanesete na pestro in niti ne predrago ponudbo kar petindvajsetih koč. Vse po vrsti so postavljene tako, da se največkrat kopajo v soncu in še bolj zvito vabijo goste na krepčilni odmor.

Smuča se največ na višini od 1400 do 2000 metrov, kjer je tudi večina prog, kar pomeni, da je podlaga večino sezone tudi ob sončnem vremenu tako rekoč idealna. Le kadar zapade več svežega snega, se lahko na progi popoldne pojavijo luknje, a že čez noč številni teptalci poskrbe, da je naslednji dan spet vse po starem. Kot v snežni pravljici. Tukaj je tudi večina najboljših hotelov s sodobnimi velnes centri in bogato kulinarično ponudbo, vse več pa je različnih apartmajskih hiš, ki pa so vse arhitekturno lepo vpete v okolje. Še en dokaz, kako skrbijo, da gre razvoj kraja na vseh področjih v pravo smer.



Izhodiščna točka za naskok na Mokrine je sicer vasica Tropolach, ki leži na višini 610 metrov. Tu je prva postaja šestkilometrske gondole Millenium Express in največje parkirišče. Smuka od vrha gondole na 1919 metrih pa do dna je v dobrih razmerah pravo doživetje, prav zadnja strmina pa je idealna tudi za tekme na najvišji ravni, in prepričan sem, da bodo kmalu gostili tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju.



Ne vrti pa se v Mokrinah vse samo okoli alpskega smučanja in deskanja. Vse več gostov se odloča za bolj avanturistično pohajkovanje po gorah tudi v zimskem času, za pohodništvo s krpljami in turno smučanje. Manj adrenalinski, a tudi vse bolj množičen je tek na smučeh, možnosti zanj pa so tukaj, kjer je na voljo kar 300 kilometrov tekaških prog, domala neizčrpne. Mnogi vsaj kateri večer med počitnicami izkoristijo še za sankanje na osvetljeni sedemkilometrski progi ali pa se podajo na naravna drsališča na jezerih Weisensee in Pressegger See.



Vsaka radost ima ceno, a tudi v tem primeru poskušajo biti v Mokrinah bolj prizanesljivi vsaj do družin z manjšimi otroki in seniorjev. Ponujajo različne večdnevne pakete z namestitvijo in smučarskimi vozovnicami. Nekaj je prav vabljivih. Kajti je že res, da je smučišče blizu nas in da se gotovo izplača ukrasti čas in preživeti v tamkajšnjih gorah vsaj en dan. A če ostaneš še kak dan dlje, se boš vendarle lažje prepustil vsem belim radostim in precej bolje izkoristil možnosti, ki jih zdaj ponujajo Mokrine.



Drage izboljšave



Kar 25 milijonov evrov so v Mokrinah samo v zadnjih dveh letih namenili za izboljšanje infrastrukture. Veliko so postorili za razširitev prog, še posebno pomembna pa je postavitev nove 1251 metrov dolge šestsedežnice Rudnigsattelbahn.