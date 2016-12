Mini zelenjava za zimske vitamine

Pozimi, ko doma pridelanih vrtnin ni ravno v izobilju, potrebo po sveži zelenjavi nadomestimo z drobno zelenjavo, ki jo gojimo v domači kuhinji. Kalčki in mikrozelenjava so izjemen vir hranljivih snovi, vitaminov in mineralov, esencialnih aminokislin, maščobnih kislin omega 3, nujno potrebnih za organizem.



Mikrozelenjava raste na pladnjih s prstjo oziroma substratom za zelenjavo, s kalčki pa je še manj dela, saj jih gojimo v posodah brez zemlje, rastejo le s pomočjo zraka, svetlobe in kajpak vlage. In če mikrozelenjavo režemo in uživamo le mlade lističe, kalčke zaužijemo cele, skupaj s semenom, iz katerega so pognali.



Poskusimo v steklenih kozarcih



Uporaba kalilnika postopek zelo poenostavi, vendar za začetek poskusimo v steklenih kozarcih za vlaganje. Če nam bo zadeva všeč, pa kupimo kalilnik, manjšega dvodelnega lahko kupimo že za deset evrov.



Nabor semen za kaljenje je skoraj neskončen, kalimo stročnice in drugo zelenjavo, za začetek lahko poskusimo s nezahtevnimi, kot so fižol mung, leča, lucerna in vse vrste detelje, pa kvinoja, ogrščica, repa in redkev.



Zahtevnejši za gojenje sta sicer priljubljena vrtna kreša in gorčica, kalčki katerih se obdajo s sluzjo, zato jih je treba pogosteje izpirati.



Sicer pa bomo hitro ugotovili, kateri okusi nam najbolj ustrezajo. Kalčki gorčice, redkve in kreše na primer imajo pekoč okus, medtem ko so pšenični sladki. Najpogosteje kalimo sojo, lucerno (alfa alfa), redkev, komarček, lečo, gorčico, lahko pa tudi lečo in druge stročnice, čebulo, kitajski drobnjak in druge. Kalčke je najbolje uživati surove, saj taki vsebujejo največ hranljivih snovi.



Ekološka semena so najboljša



Semena za kaljenje lahko kupimo v semenarni ali trgovini z zdravo hrano, uporabimo pa lahko tudi navadna za setev, pri čemer bodimo pozorni na to, da niso tretirana oziroma kemično obdelana, kar je zapisano na vrečki. Seveda je najbolje, če izberemo ekološka.



Preden jih damo kaliti, jih izperemo in namakamo med 6 in 12 urami, odvisno od vrste. V kozarec nasujemo tanko plast semen, zalijemo z vodo in ga prekrijemo s tanko tkanino. Pritrdimo jo z elastiko, pozneje jo bomo uporabili kot cedilo. Semena spiramo tako, da v kozarec natočimo polovico vode, premešamo in precedimo skozi tkanino.



To ponavljamo po potrebi, praviloma zjutraj in zvečer. Po nekaj dneh bodo kalčki dovolj veliki za uživanje. Pri kalilniku je postopek še preprostejši, saj imajo posamezni pladnji na dnu zareze in odtok, skozi katerega steče voda, s katero izpiramo semena. Vodo, ki se nabira na dnu kalilnika, uporabimo za zalivanje drugih rastlin.



S spiranjem odstranjujemo odpadne snovi in preprečujemo razvoj bolezni, na primer plesni.



Kalčke lahko gojimo tako rekoč vse leto, zagotovimo jim le sobno temperaturo in dovolj vlage ter svetlobe. Poleg tega, da so dobrodošel in koristen dodatek naši prehrani, so lep in zanimiv okras na okenski polici. Gojimo jih sproti, saj svežino ohranijo le nekaj dni. Če imamo dva kalilnika, bo na našem krožniku zmeraj sveža in bogato hranljiva zelenjava. Čeprav je še tako majhna.