Mikrovalovno pečico uporabljamo z navodili v rokah

Pred dvajsetimi ali tridesetimi leti je pravi hit v kuhinji postala mikrovalovna pečica, ki močno poenostavi pripravo hrane. Kljub silni popularnosti seveda ni izpodrinila štedilnika, še vedno pa v prenekaterem gospodinjstvu zaseda pomembno mesto.

Da je hrano mogoče kuhati z mikrovalovi, to so visokofrekvenčni radijski valovi, so odkrili po naključju, prvo pečico so izdelali po drugi vojni. Bila je velika in zato neuporabna, v današnji podobi pa so jo izdelali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Hrana se pod vplivom mikrovalov kuha oziroma segreva zato, ker snovi, ki vsebujejo vodo, absorbirajo mikrovalovno energijo, ta pa se potem spremeni v toploto.

Neenakomerno kuhanje

Mikrovalovko, kakor ji pravimo na kratko, le malokdo uporablja za kuhanje, ampak bolj za pogrevanje in odtaljevanje hrane, in v na namen je res silno praktična: kosilo naložimo na krožnik in v nekaj minutah bo pogreto, prav tako jutranja skodelica mleka. Ves čas se pojavljajo dvomi o njeni varnosti, kar podžigajo različne raziskave, ki škodljivost dokazujejo. Kot sporoča Svetovna zdravstvena organizacija, je uporaba mikrovalovne pečice varna, če dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, seveda pa je stvar vsakega posameznika, komu bo verjel.

Če v mikrovalovki kuhamo jajca, tvegamo, da jih bo razneslo.

Pred uporabo je treba upoštevati nekaj posebnosti. Med drugim je treba vedeti, da se hrana v mikrovalovki lahko kuha neenakomerno, saj mikroenergija ne prodira dobro v debelejše kose, zaradi česar lahko na primer meso ostane v notranjosti surovo. Zato po kuhanju hrano pustimo nekaj minut počivati, da se lahko toplota v njen enakomerno razporedi.

Druga past je, da se v pečici segrejejo tudi predmeti, torej posoda, kar lahko povzroči opekline. Poleg tega se tekočine segrevajo drugače, in sicer dosežejo temperaturo, ki je višja od njihovega vrelišča, ne da bi pri tem zares vrele. Na to moramo biti zlasti pozorni pri pogrevanju mleka ali druge tekoče hrane za dojenčke in majhne otroke. Nekatera živila lahko v mikrovalovki raznese, na primer jajca ali neolupljen kostanj. Zato naj velja, da se pred uporabo res dobro podučimo, kaj spada v mikrovalovko in kaj ne.