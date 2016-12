Mestni križanec iz prihodnosti

Na Toyotinega predstavnika mestnih križancev s terensko-kupejevskim prizvokom smo dolgo čakali. Zdaj je tu: radikalno drugačen in neizmerno poželjiv. Vanj se v nasprotju z večino toyot, ki so oblikovno dolgočasne, zlahka zaljubiš. C-HR se zdi kot radikalna fuzija dveh svetov, saj se spodnji del spogleduje s klasičnimi športnimi terenci in njihovim rahlo privzdignjenim podvozjem, velikimi kolesi ter plastičnimi obrobami, ki naj bi ščitile karoserijske oblike pred odrgninami. Še bolj bombastično deluje nadgradnja v slogu kupejev, nizke strešne linije in pričakovano slabe vzvratne preglednosti. A na vse to pozabiš ob mikavnih detajlih, naj gre za sklop zadnjih luči, nesorazmerno velik strešni spojler ali prikrit zadnji par stranskih vrat z zgoraj vtisnjeno kljuko. To, da je odpiranje nerodno in da jo težko doseže manjši otrok, je druga zgodba. C-HR ni ustvarjen za tovrstne potrebe. Pri njem gre predvsem za temperament in težko spregledaš marsikaj, vključno s športno ostrimi in oblikovno kričečimi potezami motorne maske in vsega drugega, kar predrami največje avtomobilske analfabete.



Klavstrofobija črnih variacij



Drugačna in samosvoja je notranjost, po besedah proizvajalca je zaradi športnega prizvoka vodilna usmeritev pretežno črna barva. Črn je strop, črna je armaturna plošča, večinoma črno je oblazinjenje. Pa tudi sicer so oblike precej futuristične, zaradi česar vsaj malo trpi racionalnost – naj gre za okrnjeno ponudbo odlagališč ali dostopnost zadnje klopi. Tam je precej prostora, a sedenje zaradi majhnih oken, slabe preglednosti in povsod prisotne črnine spremlja precej klavstrofobičen občutek. Je pa izbor opreme raznovrsten, vključno z LED-osvetlitvijo modro kričeče barve, s kakršno so nas pri Volkswagnu pred leti posiljevali na armaturnih ploščah. To pač ni prostor za nežne duše – vsaj zdi se tako! Prijetneje zveni seznam elektronskih varnostnih sistemov, med katerimi igrajo ključno vlogo samodejno vzdrževanje varnostne razdalje, opozorilnik pred nenamerno zapustitvijo voznega pasu, samodejni nadzor dolgih žarometov, prepoznavanje prometnih znakov in samodejno zaviranje ob nevarnosti trka s pešci.



Bipolarnost dveh svetov



Nizko težišče, široki koloteki in neposreden volan se glasi prva misel ob voznih lastnostih. C-HR je dinamično všečen in športno naravnan avtomobil. A mu za resničen nasmeh na obrazu kljub vsemu manjka vsaj nekaj motornih proteinov. V ponudbi sta le dva stroja. Prvi prihaja iz hibridnega priusa in ponuja v duetu z bencinskim štirivaljnikom in elektromotorjem 90 kW (122 KM), za katere velja, da so med priganjanjem precej glasni. Drugo alternativo ponuja 1,2-litrski turbobencinar iz aurisa s 85 kW (115 KM). Pogon v osnovi je pričakovano vedno prednji. Kdor želi več, lahko pri bencinskem stroju izbere v povezavi s samodejnim menjalnikom CVT štirikolesno gnan avtomobil. Bolj enigmatična ostaja nadgradnja pogonske ponudbe s priključnim hibridom in bolj temperamentnim strojem.



Toyotin kupejevski terenec se že vozi po kranjski avtomobilski sceni. Za najbolj osnovnega z bencinskim motorjem je treba imeti v žepu dobrih 19.000 evrov. Hibrida dobiš za najmanj 24.450 evrov. Za štirikolesni pogon je treba pri bencinskem motorju dodati 2200 evrov, za samodejni brezstopenjski menjalnik 1400 evrov. Tako enih kot drugih naj bi prihodnje leto pri nas prodali več kot 300, predvsem hibridov.