Mercedesov hiperavto

Superšportnik je preskromen izraz, da bi z njim lahko opisali najnovejšo stvaritev Mercedesovega športnega oddelka AMG, zatorej ga označujejo kar z izrazom hiperšportnik ali hiperavto. Prihajajoči hibrid Project One (projekt ena), z 1,6-litrskim šestvaljnikom, kakršne uporabljajo bolidi formule ena, in serijo elektromotorjev lahko namreč razvije več kot tisoč konjev moči. Prisilno polnjeni šestvaljnik se vrti s kar 11.000 vrtljaji na minuto, kar pa je še vedno manj od 15.000 obratov, kolikor jih lahko dosežejo sedanji dirkalniki iz sveta formule ena. Motor, ki razvije 750 konjskih moči, ima 40-odstotni energetski izkoristek, kar je izjemno visoka vrednost za vozilo, ki se bo lahko peljalo po običajnih cestah: povprečni bencinski motor ima od 20- do 30-odstotni izkoristek. Kakor je dejal šef AMG Tobias Moers, gre za najbolj energetsko učinkovitega hiperšportnika. Za preostalih 250 konjev (ali še več) bodo poskrbeli štirje elektromotorji, ki bodo elektriko dobivali iz visoko učinkovitih litij-ionskih baterij. Prva dva poganjata prednji kolesi, tako da bo imel hiperavto štirikolesni pogon, sama pa ga bosta zmogla pripeljati kakih 25 kilometrov daleč. Zadnja dva imata drugačni nalogi; eden poganja turbo polnilnik, drugi pa je povezan neposredno s pogonsko osjo. Iz fotografij je razvidno, da avto ne bo imel zadnje šipe, imel pa bo dirkalniško silhueto in zelo nizko streho. Na skicah se vidi, da bo na strehi odprtina za zajem zraka, ki bo hladil turbo polnilnik. Čeprav bo največja moč vozila manjša od Mercedesovih dirkalnikov F1, bo avto iz karbonskih vlaken, da bo njegova teža čim manjša.



Večina je že prodana

Avto so napovedali na lanskem pariškem avtosalonu, pri čemer je Tobias Moers dejal, da bo šlo za »kombinacijo majhne teže, dosega, moči in hitrih krogov na Nürnburgringu«. Rivala McLarnovega P1 bodo uradno predstavili septembra na avtosalonu v Frankfurtu. Mercedes bo izdelal le 275 tovrstnih vozil, večina pa jih je že prodana. Prvi kupci, ki bodo za hiperavto odšteli po 2,7 milijona evrov, jih bodo prejeli čez kaki dve leti in pol.