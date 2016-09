Mercedes CLS: gosposki, vendar nič plemenito zadržan

Pozabite na veličastnega CLS! CLA je kljub oblikovni podobnosti precej drugačen mercedes. V njem ni ne velikih šest- in osemvaljnih motorjev ne zadnjega pogona. Tu gre predvsem za spogledovanje s tehniko vstopnih modelov razredov A in B. Je pa telesna govorica vse prej kot anonimna. Prisotnosti 4,63-metrske limuzine in njene kupejevske drže, ki jo po novem zaznamujejo oblikovno omehčan prednji odbijač in žarometa z LED-diodami, ne spregledaš. Izurjeno oko opazi še nov izbor platišč in v zadnji odbijač vgrajena zaključna dela izpušnih cevi. Res je, sta kar dve, pa še precej agresivno delujeta. Splošni vtis je vse prej kot povprečen!



Nizka streha



Prej majhna kot velika je notranjost, kjer težko preseneti novica o večjem sredinskem večfunkcijskem zaslonu, prej belem in zdaj črnem ozadju merilnikov ali novem izboru oblazinjenja. Največji davek plačuje še vedno prostornost, kjer sediš spredaj solidno, a manj udobno kot v podobno ovrednotenih mercedesih razreda C. Primerjava z večjimi hišnimi modeli pokaže še na manj nežno in mehko pomikanje ročic in stikal. Pa še kaj se najde, kot je trša plastika, čeprav deluje CLA skoraj povsod na pogled in otip precej gosposko. Težje spregledaš utesnjenost zadnje klopi in nizko strešno oddaljenost. Tu lahko namesto prelestnih dam uživa le osnovnošolska in nič klavstrofobična mladina. Sodeč po številkah velik, a hkrati precej plitek in dolg je prtljažnik, ki ga prvič ob doplačilu (in teh je res veliko!) odpreš s pomikom stopala pod zadnjim odbijačem.



Za športno vožnjo



Je pa CLA vozniško mladosten in pobalinski. Ideja o brezciljnem križarjenju je vse prej kot neumestna! Še toliko bolj, če dopolniš limuzinski kupe z dodatki AMG in bombončki z nepopisno dolgega seznama doplačil, s katerimi dvigneš osnovno ceno za deset ali dvajset tisočakov. CLA je vendarle avto visoke družbe, kjer se velja izogniti opremsko osiromašenim osnovnim izvedbam! Vse prej kot takšna sta izvrstno uglašena 2,1-litrski dizel s 177 vranci in 7-stopenjski samodejni menjalnik z volanskima stikaloma za ročno prestavljanje. Kombinacija ugaja! Moči je dovolj, navora še več, oprijema pod kolesi ne zmanjka. Pa še avto se pelje ob prednjem pogonu poslušno in precej hitro. Ob rahlo rezkem zvoku je CLA prej športen kot plemenito zadržan. Z njim se suvereno, lahkotno in brez očitnega siljenja prednjega kolesnega para iz smeri zavoja izstreliš čez podeželski zavoj in križariš po nemških avtocestah z več kot 200 km/h. Povrhu izbiraš, če seveda doplačaš, med običajno, športno ali individualno nastavitvijo blaženja ter pogonske in volanske odzivnosti. Je pa to v osnovi prej trd kot harmonično uglašen štirivratni kupe s povprečno porabo od 6 do 9 litrov.



CLA je drugačen



Mercedesa CLA ne kupiš zaradi prenove ali dejstva, da je prvič na voljo s paketoma za uporabo pametnih telefonov s sistemom apple carplay in android auto. Prav tako se z najmanjšim štirivratnim nemškim kupejem ne prevažaš zaradi izjemne prostornosti ali družinske potovalnosti. CLA je drugačen! To je uživač s prizvokom večjih mercedes-benzov in izdelek, ki razvaja z markantno podobo, dobrimi voznimi lastnostmi in vsem tistim, kar predstavlja na sredini motorne maske, ne pa na njen vrh pripeta stuttgartska zvezda.

Mercedes-benz CLA 220 cdi 4matic aut. Motor: štirivaljni dizelski s turbopolnilnikom Gibna prostornina: 2143 ccm Največja moč: 130 kW (177 KM) pri 3800 vrt./min Največji navor: 350 Nm med 1400 in 3400 vrt./min Pogon: prednji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom Masa praznega vozila: 1525 kg Največja dovoljena masa: 2015 kg Mere (D/Š/V): 4686/1777/1453 mm Medosna razdalja: 2699 mm Prostornina prtljažnika: 470 l Posoda za gorivo: 50 l Najvišja hitrost: 232 km/h Pospešek do 100 km/h: 7,7 s Poraba goriva (EU): 4,9/3,6/4,1 l/100 km Izpust CO2 : 106 g/km Uradni zastopnik: AC-Intercar Maloprodajna cena: 36.450/53.410 € testni model Euro NCAP: 5 zvezdic (2013)