Med orodjem naj bodo papagajke

Za domača hišna popravila si omislimo osnovno orodje, ki se ga seveda naučimo uporabljati, da ne bomo že pri najmanjših nevšečnostih prisiljeni klicati mojstra. Z malo spretnosti in volje lahko marsikaj popravimo sami, kar nam prihrani precej časa in denarja. a brez kladiva, par ključev in izvijačev ne bo šlo.

Dobro orodje je bilo pred leti pregrešno drago, danes pa lahko osnovne pripomočke za potrebe gospodinjstva najdemo v kompletu že za nekaj deset evrov. Govorimo seveda o orodju, ki ga bomo potrebovali le občasno, ne o profesionalnem, ki se v mojstrovih rokah suče dan na dan.



Za osnovna popravila in opravila, na primer čiščenje odtoka na umivalniku, namestitev polic na steno ali pričvrstitev okovja na omari, potrebujemo par kosov, ki jih lahko kupimo posebej ali v kompletu.



Izvijači naj bodo magnetni



Osnova je kladivo, ker lahko predvidevamo, da bomo kakšen žebelj udarili mimo in ga pri tem zvili, naj ima na eni strani konico za puljenje. Med kleščami so obvezne kombinirane in tako imenovane papagajke, s katerimi odvijemo zarjavela tesnila ali matice na vijakih. Obvezni v našem mojstrskem kovčku so izvijači, priročni so kompleti z različnimi nastavki, zlasti križni in ploščati, zelo pomemben je preizkuševalec električnega toka.



Dobrohoten namig, po možnosti naj bodo izvijači magnetni, tako si bomo prihranili precej živcev, ki bi jih izgubljali pri iskanju padlih vijakov, ki se najraje zakotalijo v temačen kot ali pod posteljo.



Minivrtalnik



Če načrtujemo kakšna večja dela, na primer sestavljanje pohištva, se bo obrestoval nakup baterijskega izvijača, pri katerem lahko menjavamo nastavke. Mašinca bo hkrati minivrtalnik. Pozor, baterijski izvijač oziroma občasno tudi minivrtalnik naj ima litij-ionske baterije, ki dolgo zdržijo in naj ne bi imele t. i. spomina, kar pomeni, da jih lahko polnimo tudi, če so le napol prazne in ne bo škode.



Pomembni so še ključi, namesto celega kompleta bo za osnove zadoščal nastavljivi francoski, za sestavljanje novega pohištva pa so nujni imbus ključi.



Za obešanje polic in omaric na steno potrebujemo še vrtalnik s kompletom svedrov (različni so za les, opeko in beton), izbiramo lahko med električnimi in baterijskimi, ki so cenejši in bolj priročni, ker se ne zapletamo v kabel, vendar je treba med delom pogosto polniti baterijo.

Meter, olfa nož in tekstilni samolepilni trak

Škatlo za orodje dopolnimo z vodno tehtnico in merilnim trakom, olfa nožem in za primer, da iz električnega omrežja vrže varovalke, še baterijsko svetilko.



In ne nazadnje, pršilo za razmaščevanje in odstranjevanje rje, ki bo prišlo prav, ko bo treba odviti kakšen trdovraten vijak ali naoljiti škripajočo posteljo, v naš kovček pa spada še ročna žaga.



Bistven del orodja, nič hudega ni, če ga imamo spravljenega kar v kuhinji, je tekstilni samolepilni trak v sivi oziroma srebrni ali črni, tudi beli barvi. Tako imenovani silver tape! Z njim lahko zalepimo vse mogoče stvari, ni pa tako zelo poceni, saj stane okoli 7 evrov.



Orodje vedno skrbno pospravimo na svoje mesto, če ga kupimo v kompletu, je že lepo zloženo, če ga kupujemo posebej, pa si omislimo kovček, v katerem se potrudimo, za dobrobit lastnih živcev, vzdrževati vsaj minimalni red.