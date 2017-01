Med in mleko iz  srebrnega drevesa

Mlademu Temudžinu ni bilo lahko. Očeta so mu ubili v medplemenskih sporih, on sam pa je bil večkrat tarča krvnega maščevanja. Z neverjetno upornostjo, velikim talentom in nespornimi voditeljskimi sposobnostmi je združil sprta plemena v enoten narod in postal veliki kan. Pod imenom Džingiskan ga pozna ves svet. V nekaj desetletjih vojnih pohodov je ustvaril mongolski svetovni imperij, ki je segal od Kaspijskega morja pa vse do severne Kitajske. Njegovo delo so v 13. stoletju nadaljevali sinovi in vnuki. Zgradili so državo, ki je segala od obal Južnokitajskega morja pa vse do vzhodne Evrope.

Takšen imperij je nujno potreboval tudi upravno središče. Plemenom je že mogoče vladati iz konjskega sedla, država pa pomeni hočeš nočeš tudi upravni aparat in veliko birokracije. Že Džingiskan je postavil temelje za prestolnico po imenu Karakorum leta 1219, njegov sin in naslednik Ogodej pa jo je spremenil v prestolnico imperija. Nekaj desetletij je bilo Črno mesto, kar pomeni njegovo ime, prestolnica polovice sveta. Vse to se je spremenilo 1260., ko je Kublajkan osvojil Kitajsko in prestolnico prestavil v Peking. Karakorum je bil hipoma degradiran v provincialno središče, daleč od svetovnih dogodkov.



Od naselja jurt do prestolnice



Karakorum leži v dolini reke Orkon v najrodovitnejšem delu osrednje Mongolije. Prvotno je bilo to šotorsko naselje jurt oziroma gerov. Prav kmalu pa se je spremenilo v mesto, obdano s pravokotnim obzidjem, v katerem je poleg cesarske palače in upravnih stavb stala še vrsta templjev, mošej in nestorijanskih cerkva. Sredi stepe je tako stalo kozmopolitansko mesto, v katerem so srečevali ljudje z vseh koncev sveta.



Prvi Evropejec, ki je našel pot vanj, je bil William iz Rubrucka, flamski frančiškanski misijonar in papežev poslanec v Mongoliji, ki je nenavadno mesto po večletnem potovanju dosegel leta 1254. Zapustil nam je njegov podroben opis, čeprav nanj ni naredilo posebnega vtisa. Opisal je obzidano strpno mesto številnih narodnosti, v katerem je živelo kakšnih 10.000 prebivalcev, zbranih okoli vladarjeve palače v središču. Največji vtis je nanj naredilo slavno srebrno drevo v osrednjem delu. Iz srebrnega debla so rasle veje, iz katerih je raslo zlato listje. Na vrhu je stal angel s trobento. V trenutku, ko je veliki kan želel narediti vtis na goste, je angel zatrobil, iz vej pa so v bazenčke pod drevesom tekli potoki mleka, medice in drugih alkoholnih pijač.



A slava mesta je bila kratkotrajna. Leta 1368 je po letih strahovitih kmečkih uporov Kitajcem uspelo izgnati mongolsko dinastijo Yuan in s tem pregnati Mongole nazaj čez Veliki zid v neskončne stepe. Vendar pa je mongolska grožnja ostala. Da bi jim preprečili, da bi še kdaj vpadli na Kitajsko, so vdrli v Mongolijo in jo zavzeli. Karakorum so požgali do tal. Od cesarskega mesta je ostalo nekaj kamnitih kipov.



Divji konjeniki postanejo menihi



V 16. stoletju se je iz Tibeta razširil budizem in temeljito spremenil Mongole. Iz prejšnjih divjih konjenikov je nastalo eno od najmiroljubnejših ljudstev, kar jih svet pozna. Po vsej deželi je bilo postavljenih na stotine budističnih samostanov, številni prav v rodovitini dolini reke Orkon. Eden izmed najlepših je prav gotovo Erdene Zu, ki stoji na kraju nekdanje prestolnice. Na nekdanje obzidje so postavili 108 stup, znotraj pa vrsto samostanskih zgradb, v katerih je stoletja živelo na tisoče menihov.



Današnja podoba samostana je le bleda senca nekdanje slave, menihi so bili žrtve komunističnega režima. Na stotine samostanov so požgali in pobili na tisoče menihov. Ohranilo se je le nekaj najstarejših zgradb v kitajskem in tibetanskem slogu, vse drugo je izginilo. Zdaj Mongolci samostane spet obnavljajo in mladi moški se množično odločajo za meniško življenje. Današnje mesto, ki obdaja nekdanjo prestolnico, se imenuje Karkorin in ima kakih 10.000 prebivalcev. Gre za zanimivo mešanico lesenih zgradb, obdanih s plotovi in pločevinastimi, živo pobarvanimi strehami. Na robu so skeleti nekdanjih socialističnih tovarn, na griču nad mestom pa spomenik, ki predstavlja Mongolijo v vsej njeni mogočnosti.