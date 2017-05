Mazdin paradni konj zdaj elegantnejši

To je namreč naslednik tistega modela, s katerim je japonska znamka pred šestimi leti začela svoje doslej najuspešnejše obdobje: mazda CX-5 je uvedla aktualni oblikovalski slog in novo tehniko, zaradi katere je Mazda v avtomobilskem okolju drugačna od večine tekmecev. Zdaj smo torej v njegovi drugi generaciji, in po svoje je razumljivo, da ga niso obrnili na glavo. Avtomobil prinaša zelo podobne gabarite, dolg je 4,55 metra, večina preostalih mer je minimalno spremenjena. Oblikovno prav tako pomeni kontinuiteto z doslej znanim, čeravno so se njegovi ustvarjalci odločili za nekaj svojskih potez; pripravili so mu nadvse zanimivo, celo umetelno masko, odvzeli nekaj robov in linij ter znižali sprednje in zadnje luči. Za odtenek deluje bolj elegantno, lahko rečemo, da Mazdina oblikovalska šola ni kar tako.



Večje udobje



Avtomobilu so pričakovano izboljšali vzvojno čvrstost in vzmetenje, zato je v vožnji manj očitkov, da se športni terenec ne more peljati kot nižji avtomobil. Zmanjšali so prodiranje zunanjega hrupa v kabino, ker je morda še pomembnejše in v mazdi CX-5 prinaša občutek visokega udobja, ki se ujema z bolje izbranimi notranjimi materiali in skrbnejšo izdelavo.



Seveda je še nekaj drugih novosti, na primer dober barvni prosojni prikazovalnik mnogo informacij o vožnji na vetrobransko steklo, namestitev večfunkcijskega zaslona na vrh armaturne plošče, zvišan sredinski del med sprednjima sedežema in s tem bolj priročna ročica menjalnika. Boljši je oprijem vseh sedežev in v drugi vrsti je bolj fino nastavljanje njihovih naslonjal. Prostor za prtljago ni bistveno spremenjen, na njegovo prostornost in prilagodljivost že doslej ni bilo pripomb.



Brez downsizinga



Pri motorjih je za zdaj bolj ali manj vse tako, kot je bilo. Mazda pri tem modelu ostaja pri 2-litrskem bencinskem agregatu in 2,2-litrskem dizlu, oba sta štirivaljnika. Oni se ne grejo vprašljivega downsizinga. Predvsem je še naprej najbolj konkurenčen slednji, ki je pripravljen v dveh izvedbah moči 110 kW (150 KM) in 129 kW (175 KM). CX-5 ima lahko le sprednji ali pač štirikolesni pogon, pri menjalnikih je znova možna izbira med ročnim in samodejnim, oba imata šest prestav. Verjetno zanimiva novost bo prihajajoči 2,5-litrski bencinski motor (moč 143 kW/195 KM), ki bo imel sistem samodejnega izklapljanja dveh od štirih valjev. Mazda CX-5 ima kot vsi današnji novi modeli dodatne asistenčne sisteme, omenimo napreden preklop med zasenčenimi dolgimi žarometi, kjer je del svetečih diod sposoben zelo finega prilagajanja.



Mazda CX-5 v novi izvedbi bo pri nas na prodaj naslednji mesec, a vse le ni elegantno, saj bo rahlo dražja, kot je bila doslej.