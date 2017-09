Marihuana postala turistični hit

Odmik od klasičnega, tradicionalnega turizma je vse večji, ljudi vse bolj zanima nekaj drugačnega, o čemer denimo priča razcvet turizma katastrof in (ob)iskanih ogledov favel in slumov, siromašnih četrti v velemestih. Zatorej je bilo verjetno le vprašanje časa, kdaj bo kolesje turistične dejavnosti upoštevalo dekriminalizacijo in legalizacijo marihuane ter jo spremenilo v novo, donosno vejo panoge. Ja, tako imenovani kanabis turizem se je že rodil in raste.

Gostom dopuščajo kajenje marihuane v sobah in skupnih prostorih.

Že res, da svet postaja bolj svobodomiseln in manj nasičen s predsodki, ko beseda nanese na marihuano. A ločiti je treba med državami, v katerih je uporaba te mehke droge legalna, od tistih, v katerih so travo zgolj dekriminalizirali. Pred odhodom je nujno preučiti zakonodajo, povezano s kajenjem zelene omame na travnati destinaciji: koliko gramov se sme kupiti, kje je kajenje dovoljeno itd. Kajti kljub večji strpnosti je kajenje v javnosti in na javnih prostorih še vedno prepovedano. So pa zato vzklili kraji, kjer se lahko smotke kadi med somišljeniki ali se posladka s piškoti z marihuano; večina seveda takoj pomisli na Nizozemsko z Amsterdamom, kjer je okoli 600 do marihuane prijaznih kavarn, Španijo, ki jo mnogi kličejo Novi Amsterdam, saj se ponaša z več kot 500 klubi kanabisa, ter Dansko s københavnskim hipijevskim okrožjem Christiania, kjer cveti tako imenovana zelena četrt.

V razvoju kanabis turizma so se pojavile turistične nastanitve, denimo bud & breakfast (brstič in zajtrk), kjer gostom ne le dopuščajo kajenje v sobah in skupnih prostorih, temveč dajo na razpolago tudi pripomočke za kajenje, kot so bongi (vodna pipa), pipice, inhalatorji, celo mentolove bombončke za osvežitev daha.



Z malo brskanja po spletu naletite na vodene ture in tematske restavracije, mimo katerih se vije zelena nit. Pa tudi razvijalci aplikacij za pametne telefone so že primaknili svoj lonček in postregli s telefonskimi aplikacijami, s katerimi na mah dobite informacije o prodajalnah in posebnih kavarnah, ocene kakovosti sevov ter novosti s področja legalizacije in zakonodaje.