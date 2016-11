Manj izdatkov za toplejši dom

Težka dilema zimskih dni: nekoliko zmanjšati gretje in tako tudi doma čutiti hlad ali izdatneje zakuriti in za topel dom plačati več? Na srečo obstajajo zvijače, ob pomoči katerih bo ta prijeten kljub nižjemu računu za ogrevanje.

Preverite okna in vrata

Zatesnitev oken in vrat, skozi katere v dom prihaja hlad, je najcenejši način za preprečevanje izgubljanja toplote. Če se slabo zapirajo, si pomagajte s samolepilnimi trakovi, ki zagotavljajo boljše tesnjenje. Najboljši so silikonski, ki so obstojnejši dlje od tistih iz pene. Pod vrata namestite pregrade, ki bodo preprečile prepih: stare hlačne nogavice napolnite s krpami, lahko pa samo zvijete brisače, ki jih ne potrebujete več, in jih položite pod vrata.

Izkoristite vso energijo, ki prihaja iz radiatorjev

Za radiatorje, ki so nameščeni na zunanjih stenah, potisnite aluminijasto folijo. Vanjo ovijte karton in ga položite na steno. Toplota se bo odbijala v prostor in se ne bo izgubljala. Za vsak radiator lahko namestite dodatno izolacijo, denimo stiropor.

Previdno pri zračenju

Tudi pozimi je potrebno zračenje. To naj bo kratko, a učinkovito: nekajkrat dnevno na stežaj za nekaj minut odprite vsa okna ter jih nato dobro zaprite.

Pravilno uporabljajte zavese in rolete

Zavese in rolete bodo poskrbele, da se tudi ponoči stanovanje ne bo pretirano shladilo. V sončnih dneh zavese odgrnite in pustite, da vaš dom segreje sonce.

Zatesnite dimnike

Če imate v stanovanju dimnike, ki jih ne uporabljate, jih povsem zaprite. Po neizkoriščenih dimnikih iz doma uhaja topel zrak in vanj prihaja mrzel. Strokovnjaki ocenjujejo, da se skozi slabo zatesnjen neuporaben dimnik izgubi tudi do 25 odstotkov toplotne energije.

Izolirajte peč

Pazite, da se toplota ne bo izgubljala že na samem izvoru. Izolirajte zato peč in cevi, ki do radiatorjev potekajo zunaj bivalnih prostorov.

Vedno zmerno

V izjemno mrzlih dneh ne izklapljajte gretja, čeprav vas ni doma. Več energije kot za vzdrževanje konstantne temperature se porabi za ponovno segrevanje hladnega prostora. Kadar ste od doma, termostat nastavite na 18 stopinj, in kadar ste v stanovanju, na 20.

Omislite si preproge

Če vaša tla prekrivajo parket ali ploščice, jih pokrijte s preprogo. Tako vam bo topleje v noge, poleg tega pa se energija ne bo izgubljala skozi tla.

Prosti radiatorji

Pred radiatorje ne postavljajte ničesar, da se bo toplota, ki jo oddajajo, lahko prosto širila po prostoru. Deska nad grelnim telesom preprečuje, da bi toplota izginjala skozi okna. Seveda to velja v primeru, da je nameščeno pod njim.

Dodatni nasveti

Dodatno boste segreli prostor, če boste po pečenju pustili vrata pečice odprta. Nekateri si v izjemno hladnih nočeh pomagajo tudi tako, da prek oken položijo folijo z mehurčki, ki se sicer uporablja pri prevozu občutljivih predmetov in je odličen izolator ter ohranja toplino doma.