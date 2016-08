Mame, za to ne potrebujete opravičil

Današnje matere so velikokrat preobremenjene, in ker se jim včasih zazdi, da ne zmorejo vsega, občutijo krivdo. Ker niso skuhale otrokove najljubše jedi, ker niso obiskale frizerja, ker niso zlikale perila, ker so zvečer tako izčrpane ... Zato je čas, da si priznate, da ste vendarle samo človek, ki se mu za nekatera dejanja res ni treba opravičevati.

Ker ne znate celotne uspavanke

Otrok bo prav tako zaspal, če boste nekaj vrstic samo zamrmrali ali malce spremenili besedilo. In če vas tašča tedaj, ko vi zavzeto prirejate rime popravlja, ji pojasnite, da s tem le želite spodbuditi ustvarjalnost otroka.

Ker v službi ne pogrešate otrok

Ali na službenem potovanju ali na večerji s svojim dragim. Povsem normalno je, da uživate tedaj, ko za vašim hrbtom nihče ne kriči in vas ne cuka za rokav.

Ker povsod ležijo igrače

Veliko pomembnejše kot brezhibno urejeno stanovanje je otrok, ki se zna s svojimi igračami zabavati. Čeprav te zato ležijo povsod.

Ker se kdaj skrijete

Pride trenutek, ko res potrebujete 10 minut samo zase. V kopalnici, na stranišču, v spalnici. Pa če medtem jočete, kričite ali samo sedite v tišini. Resnično se prileže ...

Ker otrokom dovolite gledati televizijo

Seveda poslušate, da je škodljiva in neprimerna in da ne bi smela biti način vzgoje ali vir otrokove zabave. A zabava včasih vključuje risanke. Naj jih malčki medtem, ko vi po telefonu klepetate z mamo, mirno gledajo.

Ker po porodu še niste shujšali pet kilogramov

Pa kaj potem, tudi če jih je deset ...

Ker na spletnih omrežjih objavljate fotografije svojih malčkov

Vi ste ponosni nanje. Če gredo komu na živce, naj jih ne gleda.