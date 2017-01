Malenkosti, ki bodo olajšale zimske težave

Mrzle noge, mokra obutev in zaledenela stekla so le nekatere od neprijetnosti, ki nas pestijo v ledenih zimskih dneh. Vendar so te in še mnoge druge presenetljivo zlahka premagljive. Poglejte si, kako.

Da čevlji ne bodo mokri

Vsaka zimska obutev s hrapavo površino je lahko vodoodporna brez uporabe posebnih razpršil. Čevlje ali škornje temeljito podrgnite z belo voščeno svečo po vsej površini. Nato vzemite sušilnik za lase, ga vklopite pri najvišji temperaturi in usmerite v obutev. Vosek se bo raztalil in ustvaril oblogo, ki bo vodi preprečila, da bi pronicala vanjo.

Da avto ne bo povzročal težav

Imate zjutraj pri odpiranju vrat avtomobila težave? Ko boste prišli domov, gumo na stiku vrat z ohišjem premažite s tankim slojem maščobe. Vseeno je, kakšno boste izbrali. Lahko običajno olje, vazelin ali glicerin, vsaka bo preprečila, da bi se vrata preveč sprijela z ohišjem vašega jeklenega konjička.

Da ključavnica ne bo nagajala

Če vam ključavnica na vhodnih vratih tedaj, ko vas ni doma, zamrzne in ne morete vanjo vtakniti ključa, ga malce segrejte z vžigalnikom. Za preprečitev pa ključavnico poškropite z razpršilom WD-40.

Metla bo kos prhkemu snegu

Nizek, prhek sneg je lažje odstranjevati z metlo kot z lopato. Če ga zapade več in mu metla ne bo kos, pa lopato premažite z maščobo, da bo z nje lažje spolzel.

Za vedno topla stopala

Stopala bodo lažje ohranila toploto, če boste iz aluminijaste zaščite za vetrobranska stekla, ki jo za obrambo pred vročino uporabljate poleti, izrezali vložke v velikosti čevljev in jih položili vanjo. To je stara planinska zvijača, ki bo v ledeni zimi pomagala tudi vam.

Premagajte veter

Če pod vašimi vrati piha, vzemite dve prazna zvitka ovojnega papirja. Enega ob drugega položite v staro najlonsko nogavico in ju pod notranja vrata potisnite tako, da bo eden na njihovi zunanji, eden pa na notranji strani. Nogavice so dovolj tanke, da ne bodo ovirale odpiranja in zapiranja vrat, zvitka pa bosta hladnemu zraku preprečila, da bi prihajal v prostor.

Za jasen pogled

Če pri roki nimate strgala za led, vaše vetrobransko steklo pa je zamrznjeno, si pomagajte z embalažo zgoščenke ali drugim ravnim plastičnim pripomočkom, ki ga imate vedno v avtu.