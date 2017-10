Mačka ni mačji kašelj

Vsaka mačka ima svoj teritorij, ki se ga običajno drži. Ostajanje doma ali v okolici lahko dodatno zagotovimo s sterilizacijo ali kastracijo, ki obenem zagotavlja, da lepega dne namesto ene muce domov ne prikoraka cela četica. Če stanujete v hiši ali pritličnem stanovanju, kjer so razmere za varni izpust, je omogočanje izhodov zagotovo bistveno lažje, kot če živite v višjih nadstropjih. Takšni primeri pri nas sicer še niso za vsakim voglom, a vendarle lahko vidimo tudi lastnike, ki notranjo muco na trato pripeljejo na povodcu. Navaditi muco na povodec v večini primerov ni mačji kašelj, a se da. Predvsem na začetku ne sme imeti občutka utesnjenosti ali prisile, ker bodo sicer težave. Povodec namreč prenašajo povsem drugače kot psi. Z nevsiljivostjo, vztrajnostjo in večkratnim pripenjanjem bomo večino muc ugnali, da se na novost navadijo in jo sprejmejo. Nujen je daljši povodec, ki omogoča tako gibanje kot varnost.

Če je možno, naj gre tudi ven Nekatere muce zaradi različnih razlogov bivajo izključno kot hišne, se na to navadijo in celo z veseljem sprejmejo, pri drugih pa prevlada želja pokukati tudi zunaj štirih sten. Muce, ki bivajo v blokovskih stanovanjih, še posebno v višjih nadstropjih, res nimajo velikega izbora možnosti, drugače pa je v pritličnih stanovanjih in stanovanjih v individualnih hišah. Tam, če je varno, najbrž ni razloga, da ji ne bi omogočili vsaj občasnega izhoda.



Med vožnjo

Žival je treba kdaj tudi kam peljati, denimo k veterinarju. Za to je neogiben transportni boks. Biti mora delno odprt, da se ne počuti ujete, da iz nje vidi, da nemoteno kroži zrak. Obenem pa mora biti dovolj zaprt, da med transportom ne uide. Pletene košare, četudi z vratci, so povsem neprimerne. Praksa namreč kaže, da jih muce vse prevečkrat preprosto odprejo ali se zrinejo iz njih. Transportni boks naj bo plastičen ali kovinski, z vratci, ki se jih da dobro zapreti in zakleniti. Pletene, le delno odprte košare z vratci ali brez njih pa so praktičen pripomoček za navajanje muce na boks (težav z namestitvijo v boks ne bo ali pa bodo manjše). Seveda pri navajanju na boks muce ne smemo siliti; nanj naj se postopno navadi sama. Za transport ji vanj namestimo mehko podlogo, priporočljivo pa je tudi, da kdo med vožnjo sedi poleg boksa ali da ga ima v naročju oziroma na kolenih. Na muco bo to namreč delovalo pomirjujoče in bo lažje prestala vožnjo. Nikoli pa je ne vozimo izpuščene.



8 ali 10 ur je hišna muca lahko sama doma, če ji seveda zagotovimo primerne razmere.

Sama doma

Če želimo, da med našo odsotnostjo ne bo počela vragolij, moramo za to pravočasno poskrbeti. Če nima mačje družbe, naj ima na voljo dovolj velik svetel in zračen varen prostor, praskalnik za kremplje, igrače, seveda pa tudi dovolj hrane in vode ter stranišče. Nekateri lastniki preprosto pustijo prižgan radio. Poskrbimo, da v njeni okolici ni nevarnih predmetov, strupenih rastlin. Če ima zagotovljene primerne razmere, je hišna muca brez težav lahko sama tudi osem ali deset ur. Tiste v zasebnih hišah ali pritličnih stanovanjih imajo lahko na voljo tudi nihajna mačja vrata, ki jim omogočajo izhode in vhode tudi v času naše odsotnosti.



Če se izgubi

Ker nesreča ne počiva, se lahko zgodi tudi to. V iskanje se je treba podati čim prej. Zaradi strahu običajno ne pobegne daleč, zato po navadi iščemo v radiju približno 200 metrov, in sicer ko se začne mračiti, ker se takrat praviloma umiri. Iščejo naj jo ljudje, ki jih pozna, pomagamo pa si s hrano, njej poznanimi in ljubimi predmeti. Muco moramo tudi klicati in jo vabiti, saj se samo na iskanje ne bo vedno odzvala; če nas vidi, misli, da tudi mi njo, kar pa seveda ni nujno in je iskanje prav zaradi tega lahko neuspešno. Učinkovito je tudi, če si pomagamo s kletko za lovljenje – mačjelovko.