Leta, ko deklice podležejo stereotipom

Nova, v Združenih državah izvedena študija je pokazala, da so deklice redkeje kot fantje prepričane, da je njihov spol boljši.

Medtem ko so bili otroci pri petih letih soglasni, da razlik med spoloma ni, so se pri šestletnikih pokazali vplivi stereotipov: tedaj so malčki že trdili, da so fantje, v primerjavi z dekleti, sposobnejši.

»Odkrili smo presenetljivo in srce parajoče dejstvo. Otroci v že tako mladih letih so namreč prepričani, da so moški boljši od žensk,« je opozorila Lin Bian, soavtorica študije z univerze Illinois. »In povsem mogoče je, da na dolgi rok ti stereotipi ženske odvrnejo od zaposlitev, ki zahtevajo briljantne umske sposobnosti,« je še povedala.

Vpliv

Globalna študija organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je prav tako pokazala, da je pri dekletih pomanjkanje samozavesti največja ovira pri reševanju matematičnih in znanstvenih težav, kar jim vzame pogum, da bi se uveljavljale na področjih znanosti, tehnologije in matematike.

Leta 2016 izvedena poizvedba je sicer res dokazala, da »moško okolje« na področjih računalništva ženskam daje občutek, da tja ne sodijo, ima pa zadnja raziskava po besedah Sapne Cheryan, psihologinje in profesorice na washingtonski univerzi, širši pomen, saj je odkrila, kako na razlike med spoloma gledajo otroci ter ne mladostniki in odrasli in da so razhajanja že v otroštvu skrb vzbujajoča. Tudi zato, ker se študija ni osredotočila na posebne sposobnosti, temveč je zajela širši koncept intelektualnih vrlin. Na kratko: tako deklice kot dečki menijo, da one ne morejo biti genialke.

Nepošteno

»Dekleta podcenjujejo sebe, na drugi strani pa fantje precenjujejo lastni spol, kar je v današnjem času nedopustno, a še vedno na moč prisotno in v večini primerov izhaja iz okolja primarne družine,« je povedala Cheryanova, ki je vodila zadnjo, na to temo izvedeno študijo.

Da ima prav, je leta 2014 dokazala iranska znanstvenica Maryam Mirzakhani, ki je kot prva ženska v 78 letih prejela najprestižnejšo nagrado s področja matematike, Fieldsovo medaljo.