Les mora biti suh

Prihajajo mrzli meseci, na katere se moramo ustrezno pripraviti: preveriti moramo, ali so peči funkcionalne in varne, če se ogrevamo z lesom, moramo poskrbeti za zadostno zalogo drv. Zelo pomembno je, da jih pravilno spravimo, le tako bodo uporabna vso zimo.

Proč z vlago

Lesa nikoli ne spravljamo tako, da je v stiku s tlemi, saj hitreje strohni. Napadejo ga bakterije, glive in žuželke in ga začnejo razkrajati. Dobre površine so beton, asfalt, tudi kamniti pesek. Preprečiti moramo, da bi bil les vlažen. Vlaga spodbuja njegov razkroj, zato nikoli ne smemo zlagati in spravljati vlažnega. Če ne gre drugače, drva zlagamo na lesene podstavke, ki jih bodo držali nad tlemi.

Naj bo zračno

Poskrbeti moramo, da so drva zračno zložena. To pomeni, da jih nikoli ne smemo zlagati tako, da bi se dotikala zidu, poskrbimo, da je vmes nekaj centimetrov prostora. Zelo pomembno je, da so suha, preden jih prekrijemo z zaščitnim platnom. Seveda jih ne spravljamo v bližini virov ognja in toplote.