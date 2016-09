Lepotičenje jubilejne corolle

Avtomobil, ki ga javnost pozna od leta 1966, vstopa na tržni parket po 43 milijonih prodanih primerkov v generacijsko enajsti

izjavi, del katere so manjši lepotno-tehnični popravki.

Pri limuzinski corolli, ki zapolnjuje prostor med 5-vratnim aurisom in večjim avensisom, ne gre za radikalizacijo uveljavljenega recepta. Japonci so po tej plati zadržano umirjeni in nič romansko evforični. Statistika in zgodovina sta namreč preveč trdno na njihovi strani, da bi si upali radikalno posegati v zamišljen koncept avtomobila, ki se prodaja v 150 državah, izdeluje v 16 tovarnah in dosega v Toyotini prodaji 20-odstotni delež. Popravki nastopajo zato predvsem v smeri bolj samozavestne drže in bolj uglajene ter varne vožnje. Najbolj nov je prednji del, kjer težko spregledaš prednji odbijač s stranskimi vzdolžnimi gubami in dodatno razpotegnjenima žarometoma. Pričakovano in času primerno nastopajo prednje in zadnje luči s svetilnimi LED-elementi, ki manjkajo le na zadku z opremo najbolj oskubljene osnovne izvedbe. Poznavalci opazijo novo paleto kromanega okrasja, preoblikovana 16- in 17-palčna platišča in tri sveže karoserijske barve, v katerih ne gre iskati radožive bahavosti. Ta pač ne spada v ožji izbor želja, ki jih čislajo kupci tovrstnih limuzin.



Toyota, ki sodeč po uradno zabeleženih 646 filmskih vlogah prekaša najbolj prekaljene hollywoodske zvezdnike (le kje je po tej plati Volkswagnov golf), zna marsikaj ponuditi po notranji plati. Barvni odtenki in materiali delujejo vsaj za odtenek bolj imenitno kot v predhodniku, čeprav spada volanski obroč še vedno med slabše nastavljive po globini in višini. Je pa corolla prostorna, vključno z zadnjo klopjo, in po vseh plateh nadpovprečno uglajena. Povrhu se po novem hvali s kamero za vzvratno vožnjo, ki manjka le osnovni izvedbi. Dopolnitev prinašajo varnostni pripomočki, med katerimi ne spregledaš sistema za zaviranje pred trkom v hitrostnem razponu od 10 do 80 km/h, radarskega tempomata, opozorilnika pred nenamerno menjavo voznega pasu, prepoznavanja prometnih znakov in naprave za samodejno prilagajanje višine svetlobnega snopa žarometov. Sodobnejša sta še 4,2-palčni zaslon med merilniki in bogatejšim izvedbam namenjen 7-palčni multimedijski sistem na sredinski konzoli, ki ga kot pri večini toyot dopolnjuje digitalna ura, za katero se zdi, da se v zadnjih desetletjih ni prav veliko spremenila. Po tej plati manjka Japoncem vsaj kanček latinskega stilizma.



Tišji in bolj uglajeni naj bi bili motorji, a ne zaradi popravkov, ampak kakovostnejše akustične zaščite. Najbolj osnovna izbira je 1,33-litrski bencinski štirivaljnik s 73 kW (99 KM). Več moči in navora prinaša odločitev za 1,6-litrskega bencinarja s 97 kW (132 KM). Kdor še vedno ne more živeti brez dizla, lahko izbere 1,4-litrski stroj s 66 kW (90 KM) in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. V vseh treh primerih se corolla v primerjavi z nekdanjo pelje za odtenek bolj lahkotno in glede vzmetenja uglašeno.



Abrahamska corolla začenja slovensko prodajno pot. Za najbolj osnovno z 1,33-litrskim motorjem in akcijsko ceno bo treba odšteti 12.950 evrov. Najcenejša 1,6-litrska toyota bo na voljo za 15.550, dizelska za 16.350 evrov. Tako enih kot drugih naj bi po besedah Toyotinih slovenskih predstavnikov do konca leta prodali okoli 50.